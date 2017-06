Hamilton không phạm lỗi trong vụ va chạm với Vettel

Các trọng tài ở đường đua Azerbaijan Grand Prix kết luận tay đua của Mercedes không cố ý giảm tốc độ đột ngột để buộc đối thủ phanh gấp.

Sebastian Vettel quả quyết rằng Lewis Hamilton đã dùng chiêu trò để bắt anh hai lần phải phanh gấp trong lúc xe an toàn lần thứ hai được triển khai ở chặng đua tại Baku hôm 25/6. Tuy nhiên, các trọng tài không tìm thấy bằng chứng rằng Hamilton đã vi phạm. Kết quả, chỉ một mình Vettel bị phạt 10 giây trong khu kỹ thuật. Tay đua của Ferrari không đồng tình với phán quyết này.

Theo kết quả phân tích dữ liệu chặng đua, cách hành xử của Hamilton khi vụ va chạm xảy ra giống với những gì anh đã làm khi xe an toàn xuất hiện lần đầu tiên. Theo đó, khi tay đua người Anh dẫn đầu đoàn đua vào Turn 15, anh buộc phải giảm tốc độ vì khoảng cách giữa Turn 16 và đường chạy của xe an toàn còn dài. Hamilton không muốn phạm luật vượt qua xe an toàn khi chưa được cho phép.

Vettel vẫn quả quyết rằng cách hành xử của Hamilton không bình thường và anh đã bị đối thủ ép phanh. Tay đua người Đức nói: "Tất cả đều biết người dẫn đầu sẽ quyết định tốc độ của đoàn xe, nhưng chúng tôi đang ra khỏi góc cua. Anh ta tăng tốc rồi phanh gấp buộc tôi phải phanh ngay khi chứng kiến điều đó. Tôi đã không phanh kịp và đâm vào đuôi xe của anh ta. Tôi chỉ nghĩ là mấy trò này thật là không cần thiết".

Phản ứng của Vettel sau khi đâm vào đuôi xe Hamilton.

Sau tình huống này, Vettel đã chạy ngang với Hamilton rồi huých xe vào đối thủ. Hành vi bị đánh giá là phạm lỗi "lái xe nguy hiểm" này khiến anh bị phạt 10 giây. "Các trọng tài đã xem lại băng ghi hình và thấy xe số 5 chạy ngang rồi cố ý đâm vào xe 44. Chúng tôi cho rằng hành vi này được xem như có thể gây nguy hiểm", trọng tài giải thích về quyết định phạt Vettel.

Vettel thì giãi bày: "Tôi đã lái ngang xe anh ta và chúng tôi có tác động nhau một chút nhưng tôi lái ngang hầu như là để giơ tay lên. Tôi không khiêu khích hay làm gì anh ta cả. Tôi chỉ muốn chuyển tới anh ta thông điệp rằng anh ta vừa làm điều không đúng trong khi chúng tôi không thể nói chuyện".

Duy Đoàn