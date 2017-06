Galaxy Note 8 sẽ lập kỷ lục về giá?

Nếu các đồn đoán gần đây là chính xác, Samsung Galaxy Note 8 sẽ có những cải biến mang tính đột phá, giúp máy trở thành một trong những smartphone "đỉnh" nhất năm 2017. Tuy nhiên, một nguồn tin rò rỉ mới cũng hé lộ, đây cũng có thể là smartphone đắt nhất mọi thời đại củ

Một bức ảnh mô phỏng Samsung Galaxy Note 8. Ảnh: Concept Creator

Người phát tán tin đồn khét tiếng Evan Blass (@evleaks) cho biết trên trang VentureBeat, Samsung đang thông báo cho các đối tác rằng mẫu phablet sắp ra mắt năm 2017 sẽ là "mẫu smartphone đắt nhất của hãng từ trước tới nay", với giá bán lẻ là 999 Euro (hơn 1.100 USD).

Theo ông Blass, thông tin về giá Galaxy Note 8 do "một cá nhân chỉ dẫn tường tận về các kế hoạch của Samsung" cung cấp. Việc ông Blass lâu nay đã tung ra rất nhiều tin tức chính xác về các sản phẩm mới trước thời điểm chúng phát hành ám chỉ, tuyên bố mới của ông về Galaxy Note 8 cũng rất đáng để dư luận quan tâm.

Giới quan sát nhận định, giá lên kệ cao đồng nghĩa người dùng có thể kỳ vọng Galaxy Note 8 sẽ được trang bị các tính năng cực "đỉnh", đáng đồng tiền bát gạo. Mẫu phablet này được đồn sẽ sở hữu màn hình vô cực (Infinity Display) 6,3 inch với tỉ lệ 18,5 : 9, vi xử lý cao cấp nhất hiện nay Qualcomm Snapdragon 835 (cho thị trường Mỹ) và Exynos 8895 (cho các thị trường còn lại khắp toàn cầu), RAM 6GB và camera kép ở mặt sau máy. Đi kèm với thiết bị chắc chắn còn có bút trâm S Pen đặc trưng đời mới.

Hiện vẫn chưa rõ với Galaxy Note 8, Samsung có thể tích hợp cảm biến vân tay vào màn hình (tính năng hãng chưa thực hiện được ở bộ đôi điện thoại flagship Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus) hay không. Trong dư luận cũng đang râm tan tin đồn về việc, viên pin trang bị cho mẫu phablet 2017 này có thể phải giảm dung lượng xuống còn 3.300 mAh do Samsung muốn đảm bảo an toàn sau thảm họa cháy nổ Galaxy Note 7 (dung lượng pin của Galaxy Note 7 là 3.500 mAh).

Các thỏa hiệp như trên có thể trở thành vấn đề nếu Apple tìm được cách tạo ra thiết kế đột phá, hoàn thiện cho iPhone 8, "siêu phẩm" dự kiến cũng sẽ trình làng cùng thời điểm với Galaxy Note 8 vào quý 3 năm nay và có giá bán gần tương đương.

Tuấn Anh (Theo Fobes)