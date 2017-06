Nở rộ dịch vụ in hình chân dung lên ly cà phê

Dù giá bán gần 40 triệu đồng, nhưng chiếc máy in hình khách hàng lên bọt kem vẫn đang được nhiều quán cà phê, trà sữa săn lùng.

“Lượng khách đặt hàng máy in hình lên cà phê, trà sữa tăng đột biến trong khoảng một tuần lại đây. Do việc lắp đặt máy tương đối phức tạp nên công ty ưu tiên giao hàng cho khách ở nội thành TP HCM, những đơn hàng ở xa hoặc mới đặt trong tuần này phải chờ khoảng nửa tháng mới có”, chị Lê - nhân viên kinh doanh của một công ty phân phối thiết bị đồ uống ở quận 7 cho biết.

Theo chị Lê, chiếc máy này đã phổ biến và được nhiều nhà hàng, quán cà phê ở một số nước trong khu vực như Nhật Bản, Hong Kong... ưa thích. Tuy nhiên, nó vẫn còn khá xa lại với thị trường Việt Nam, nhưng dự báo sẽ nhanh chóng trở thành trào lưu kinh doanh mới.

Thời gian in hình lên mỗi ly chỉ khoảng 10 giây.

Chiếc máy đầu tiên được nhập về trước Tết, nhưng công ty này mất gần nửa năm để thăm dò thị hiếu khách hàng trước khi tung ra thị trường vào đầu tháng 6. Máy được lắp ráp và nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, hoạt động theo cơ chế của máy in phun. Khách hàng kết nối wifi, quét mã phản hồi nhanh và lựa chọn hình ảnh cá nhân, hoặc trong bộ sưu tập của hệ thống để in.

“Máy in bằng bộ màu thực phẩm nhập khẩu được cấp phép bởi cục Cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Bộ mực có thể in khoảng 2.200-2.400 ly, sau khi hết phải nạp thêm mỗi lần khoảng 1-1,5 triệu đồng”, chị Lê nói và tiết lộ thêm, trung bình một chiếc máy phân phối ra thị trường có giá khoảng 39 triệu đồng, nhưng cũng tuỳ theo từng đối tượng khách hàng sỉ lẻ và quãng đường vận chuyển, lắp đặt mà công ty sẽ điều chỉnh giá dao động từ 2 đến 3 triệu đồng.

Anh Trọng Phát, chủ quán cà phê trên đường Lê Trung Nghĩa (quận Tân Bình) cho biết, quán vừa khai trương và đưa vào sử dụng 2 chiếc máy in hình lên bọt cà phê, trà sữa khoảng nửa tháng. Nhờ dịch vụ mới lạ này mà lượng khách đến quán rất đông, trong đó chủ yếu là học sinh và sinh viên.

“Việc lắp đặt và vận hành máy thường xuyên gặp trục trặc, nên quán luôn có thêm nhân viên đứng quầy hướng dẫn khách sử dụng dịch vụ. Yêu cầu khó nhất khi để hình in chất lượng là pha chế lớp kem trên cùng có độ cô đặc vừa phải, phẳng và mịn. Quán cũng đang tìm cách bảo quản lớp kem, hình không bị biến dạng khi giao hàng”, anh Phát nói và cho biết không tính thêm tiền công cho dịch vụ in hình này, trong khi nhiều nơi khác phụ thu thêm 5.000 đồng, có nơi thậm chí thu tới 10.000 đồng.

Phương Đông