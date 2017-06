Nam nhà báo bị điều tra lạm dụng chức vụ, chiếm đoạt tài sản

Lê Duy Phong (32 tuổi, Trưởng ban bạn đọc báo Giáo dục Việt Nam) bị nghi vấn nhận 50 triệu đồng của doanh nghiệp.

Một ngày sau khi tạm giữ ông Lê Duy Phong (32 tuổi, Trưởng ban Bạn đọc báo điện tử Giáo dục Việt Nam), Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố ông này để điều tra hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo điều 280 Bộ luật Hình sự. Ông Phong bị tạm giam 4 tháng.

Công an nhân dân đưa tin trưa 22/6, tại nhà hàng ở thành phố Yên Bái, ông Phong bị Công an thành phố Yên Bái bắt quả tang đang nhận 50 triệu đồng của một doanh nghiệp. Ông Phong khai bằng việc xưng danh là nhà báo trước đó từng đe dọa và yêu cầu một số người nộp tiền, nếu không sẽ đăng bài làm ảnh hưởng uy tín và hoạt động của họ.

Tổng biên tập báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Bình xác nhận ông Phong làm việc tại báo từ năm 2014, chưa từng xảy ra sai phạm. Ông Phong bị bắt khi đang đi chơi riêng, không trong lịch trình làm việc của tòa soạn.

Theo ông Bình, thực hiện chỉ đạo của Ban biên tập, ông Phong trực tiếp tìm hiểu, viết bài phản ánh tình hình quản lý, sử dụng đất đai ở tỉnh Yên Bái. Trong đó đề cập đến ngôi nhà của Giám đốc Sở Tài nguyên, môi trường và Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. "Hai bài quan trọng nhất trong tuyến bài này đã được đăng", Tổng biên tập Bình nói.

Đã tiếp xúc với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Yên Bái để tìm hiểu sự việc, tuy nhiên ông Bình cho rằng để khách quan cần chuyển vụ việc sang Cơ quan điều tra của Bộ Công an. Ông Bình mong muốn bị can Phong được chuyển nơi giam giữ ra ngoài tỉnh Yên Bái, trong hệ thống trại giam do Bộ Công an quản lý.

Bảo Hà - Phạm Dự