Dọa bán con của người tình sang Trung Quốc, tống tiền 100 triệu đồng

Lừa người tình từ Lâm Đồng về Ninh Bình sinh sống, Tiến âm mưu bắt cóc con của chị này đưa ra Quảng Ninh, sau đó nhắn tin đòi 100 triệu đồng mới trả con, nếu không sẽ bán cháu bé sang Trung Quốc.

Ngày 26/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Ninh Bình vừa bắt khẩn cấp đối tượng Đặng Minh Tiến (SN 1994, trú xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) về hành vi bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, năm 2015, Tiến quen biết và có tình cảm với chị Cao Thị Hà (SN 1994) trú xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Do không có việc làm ổn định lại nghiện ma túy, cờ bạc nên Tiến nảy ý định bắt cóc con của chị Hà để tống tiền gia đình chồng cũ của chị này.

Đối tượng Đặng Minh Tiến bị bắt giữ tại khi đang bắt cóc con của người tình lẩn trốn ở tỉnh Quảng Ninh.

Lên kế hoạch bắt cóc, Tiến đã bắt xe vào Lâm Đồng lừa dối đưa mẹ con chị Hà về Ninh Bình tìm việc làm ổn định cuộc sống. Ngày 22/6/2017, Tiến đưa mẹ con chị Hà về thành phố Ninh Bình rồi thuê phòng nghỉ tại phường Tân Thành.

Ngày 23/6, Tiến đưa chị Hà đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình để khám thai. Trong lúc chị Hà vào phòng khám, Tiến nhanh chóng bế cháu Trần Gia Bảo (SN 2014, con chị Hà) đi bắt xe ra Quảng Ninh.

Đối tượng sau đó nhắn tin yêu cầu chị Hà báo cho gia đình chồng cũ (bố đẻ cháu Bảo) phải chuyển cho y 100 triệu đồng mới trả lại con; nếu không sẽ bán cháu Bảo sang Trung Quốc hoặc cháu bé sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Ninh Bình phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình nhanh chóng vào cuộc điều tra. Trong quá trình điều tra, Cơ quan công an tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra, rà soát, khoanh vùng, xác minh nơi ẩn náu của đối tượng.

Qua đấu tranh khai thác, Tiến đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Khoảng 16h45 ngày 24/6/2017, Cơ quan Công an đã bắt được Đặng Minh Tiến khi đang ẩn náu tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), giải cứu an toàn cháu Trần Gia Bảo. Tại cơ quan điều tra, Đặng Minh Tiến đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an thành phố Ninh Bình đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Thái Bá