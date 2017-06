Lai Châu bác bỏ thông tin 7 công an bị bắn chết

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, thông 7 Công an bị bắn chết là bịa đặt, sai sự thật.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, thời gian gần đây, lợi dụng việc tạm hoãn Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt - Trung lần thứ 4 tổ chức tại Lai Châu. Một số tổ chức, cá nhân đã đăng tải thông tin có nội dung bịa đặt, sai sự thật như: "Có biến lớn ở Lai Châu... ", "Tin chờ xác nhận: Giao lưu Quốc phòng biên giới Tây Bắc, 7 Công an Việt cộng bị bắn chết"...

Công an Lai Châu khẳng định, đây là những thông tin bịa đặt, sai sự thật của các cá nhân, tổ chức phản động. Thực tế không có sự việc như các đối tượng đã tung tin; Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt - Trung lần thứ 4 đã tạm hoãn không tổ chức ở Lai Châu, với lý do: "Do đồng chí Trưởng đoàn - Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có việc đột xuất trong nước, không đồng chủ trì giao lưu được".

Đề nghị các cá nhân, tổ chức và Nhân dân cảnh giác, không tin theo những luận điệu tuyên truyền, kích động sai trái của các đối tượng.

