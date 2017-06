Mắc võng, mang bánh mì, vạ vật thâu đêm chờ xin cho con vào lớp 1

Để xin một suất vào lớp 1 cho con, hàng trăm phụ huynh ở Bình Dương mang theo chiếu, võng, đồ ăn..., thức thâu đêm để chờ nộp hồ sơ.

Năm học 2017 - 2018 tới đây, Trường Tiểu học Tuy An (phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) sẽ tuyển sinh 340 học sinh vào lớp 1.

Phụ huynh tập trung trước cổng trường từ chiều ngày 25/6

Xung quanh trường tiểu học này có nhiều khu công nghiệp, công ty, nhà máy nên số lượng công nhân xin cho con vào lớp 1 lên tới gần 1.000 cháu.

Ở phường An Phú còn có Trường Tiểu học An Phú, tuy nhiên, các phụ huynh nói rằng điểm trường này xa nên vẫn muốn con được học ở Trường Tiểu học Tuy An.

Vào chiều ngày 25/6, phụ huynh nhặt được tờ giấy thông báo chiều 25/6, Trường Tiểu học Tuy An sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ. Vì thế, từ chiều qua, hàng trăm phụ huynh đã mang hồ sơ tới để chờ.

Hàng trăm phụ huynh vạ vật cả đêm qua

Khi không thấy trường mở cửa như kế hoạch, cả trăm phụ huynh đã mang theo võng, chăn gối để mắc nằm cạnh cổng trường chờ đến giờ được vào nộp hồ sơ.

Nhiều phụ huynh còn mang theo bánh mì, nước uống, nằm vạ vật cả đêm “kiếm” suất cho con vào lớp 1 ở Trường Tiểu học Tuy An.

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, Hiệu trường Trường Tiểu Học Tuy An, đúng ra 7h30 sáng nay trường mới bắt đầu tiếp nhận hồ sơ vào lớp 1, nhưng khi thấy số lượng phụ huynh quá đông, xếp hàng cả đêm, nên từ 4h trường đã bắt đầu nhận hồ sơ.

Về thông tin chiều 25/6 sẽ nhận hồ sơ mà phụ huynh có được, ông Tuấn nói rằng trường không ra thông báo nào như vậy cả. Tờ giấy họ nhặt được không có chữ ký, con dấu của trường.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Tuy An cho biết, tình trạng phụ huynh vạ vật cả đêm nộp hồ sơ xin vào lớp 1 cho con diễn ra từ năm 2012, và năm nay, số lượng phụ huynh đổ về nộp hồ sơ được cho là đông nhất.

Thạch Quý