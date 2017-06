Tin nhắn rác sắp hết đường sống?

Các nhà mạng đã sẵn sàng để đáp ứng đúng theo Nghị định 49 mới trong việc đăng ký thông tin thuê bao di động cho người dùng. Tin nhắn rác, nỗi ám ảnh của người dân sắp sửa được xóa bỏ.

Đã sẵn sàng "chiến đấu"

Tại Hội nghị phổ biến Nghị định 49/2017/NĐ-CP diễn ra sáng ngày 22/6/2017 tại Hà Nội, đại diện từ 3 nhà mạng cho biết đã triển khai sẵn sàng cơ sở vật chất và nhân lực để đáp ứng đúng theo Nghị định mới trong việc đăng ký thông tin thuê bao di động cho người dùng. Trong đó, việc đăng kí thuê bao mới và chụp ảnh chủ thuê bao di động không có vướng mắc.

Tin nhắn rác gây bức xúc cho người dân

Riêng với số lượng thuê bao cũ cần đăng ký lại thì các nhà mạng cho rằng, thông tin do số lượng quá lớn, khoảng 80 triệu thuê bao trả trước nên việc triển khai bổ sung thông tin và chụp ảnh thì cần chia ra thành lộ trình để thực hiện. Tuy nhiên, hầu hết nhà mạng cũng cho biết sẽ cố gắng để thực hiện đúng theo nghị định mới mà Bộ TT&TT đã ban hành.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải cho biết, các thuê bao đăng ký mới sẽ phải thực hiện đúng quy định hiện hành, dù nhà mạng có gặp khó khăn vẫn phải quyết tâm triển khai đúng thời hạn. Đối với các thuê bao cũ đăng ký thông tin không chính xác nhà mạng phải có phương án tạo điều kiện cho người dân đến đăng ký đầy đủ như đối với thông tin đăng ký thuê bao mới.

Đối với các ý kiến cho kéo dài thời hạn thực hiện cập nhật thông tin thuê bao cũ, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải cho biết, các doanh nghiệp phải cố gắng thực hiện, sau khi đã cố gắng hết sức rồi mà chưa thực hiện được thì Bộ TT&TT sẽ báo cáo Chính phủ cho kéo dài thời gian, còn hiện tại chưa xem xét cho kéo dài trong thời điểm này.

Thứ trưởng cũng đề nghị các Sở TT&TT, các nhà mạng giám sát lẫn nhau nếu phát hiện ra trường hợp nào đến doanh nghiệp này đăng ký không được nhưng đến doanh nghiệp khác đăng ký được sẽ báo với Sở TT&TT kiểm tra xử lý ngay, nếu không quản lý triệt để sẽ dẫn ra tình trạng không quản lý được thông tin thuê bao như trước đây.

Bên cạnh đó, Nghị định 49 được sửa đổi cũng nêu rõ, trong thời gian 3 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực tức 24/4, các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm ký hợp đồng với các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền; rà soát, thông báo, thanh lý hợp đồng, thu hồi toàn bộ các SIM thuê bao di động đã được doanh nghiệp phân phối cho các đại lý. Sau thời gian này, toàn bộ hoạt động quản lý thông tin thuê bao, xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo các quy định tại Nghị định này.

Nhà mạng cũng đã vào cuộc chặn tin nhắn rác

Hầu hết các nhà mạng lớn tại VN đều cho biết, đã sẵn sàng và bắt tay vào việc "thanh lọc" thuê bao và thông báo đến khách hàng để đáp ứng đúng Nghị định.

Về phía VinaPhone, nhà mạng này cho biết đã triển khai các hình thức thông báo tới khách hàng như thực hiện nhắn tin, gửi thư ngỏ tới từng đại lý/ điểm bán thông báo về quy định mới của Nghị định 49. Nhà mạng này cũng tổ chức bán hàng lưu động tại các điểm đông dân cư và kết hợp truyền thông qua kênh phát thanh phường xã thông báo cho khách hàng biết về quy định mới của Nghị định 49 để khách hàng tới điểm bán hàng lưu động gần nhất cập nhật lại thông tin thuê bao.

"Sau khi triển khai các phương án thu thập và hoàn thiện TTTB với các thuê bao đang hoạt động, VinaPhone sẽ thực hiện nhắn tin theo quy định với các thuê bao không đủ điều kiện đúng TTTB". VinaPhone cho biết.

MobiFone cũng cho biết tương tự rằng đã thực hiện theo đúng cam kết, quy định của Bộ TT&TT, hàng tháng MobiFone vẫn thực hiện rà soát và thực hiện khóa các thuê bao thuộc tập không đáp ứng các tiêu chí theo yêu cầu, báo cáo Bộ TT&TT kết quả triển khai vào thứ năm hàng tuần. Tính đến ngày 11/5/2017, MobiFone đã hủy hơn 4 triệu thuê bao thuộc đối tượng sim kích hoạt trước.

Nhà mạng vào cuộc chặn tin nhắn rác

Mới đây, MobiFone cũng nhắn tin thông báo đến người dùng thuê bao của họ về việc tăng cường chống tin nhắn rác thông qua hình thức thông báo với nhà nhà có nội dung: "Để góp phần phòng chống, ngăn chặn tin nhắn rác và nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, MobiFone đề nghị Quý thuê bao khi nhận được tin nhắn rác thì phản ánh bằng cách chuyển tiếp (forward) tin nhắn về đầu số 9417 hoặc 456".

Như vậy có thể thấy, sự chung tay, quyết tâm của chính quyền và các nhà mạng sẽ góp phần quan trọng trong việc đẩy lùi nạn tin nhắn rác, SIM rác, gây rối trật tự trị an, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân cũng như an ninh thông tin, an ninh quốc phòng. Đây là động thái cứng rắn của chính quyền trước vấn nạn này, đã tồn tại rất lâu gây bức xúc người dân.

Gia Hưng