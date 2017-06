Vụ nắp cống đè bé trai 10 tuổi ở Sài Gòn: 'Con tôi chết quá oan ức'

"Tôi muốn lực lượng chức năng điều tra, làm rõ cái chết của Nam. Con tôi còn quá nhỏ, nó chết quá oan ức", ông

Nắp cống đè chết bé trai 10 tuổi ở Sài Gòn

Ngày 25/6, trên con đường đang làm dang dở, đất nhấp nhô, gia đình bé Ngô Hoàng Nam (10 tuổi, nạn nhân bị nắp cống đè tử vong) tổ chức đám tang cho em. Nhiều người thân tìm đến khóc thương, không khí đau buồn bao trùm cả xóm nhỏ.

"Con tôi chết quá oan ức"

Ông Ngô Văn Vượng (51 tuổi, bố Nam) cho biết từ hôm qua tới giờ không ăn, ngủ được. Hình ảnh của đứa con trai xấu số cứ hiện về giày vò tâm gan.

Gia đình dựng trại tổ chức đám tang cho Nam. Ảnh: Lê Trai.

Theo ông Vượng, khoảng 13h ngày 24/6, Nam ra ngoài chơi. Một lúc sau, Nam cầm 100.000 đồng về bảo đổi giùm tiền lẻ cho ai đó nhưng ông không có nên nó chạy đi tiếp. Đến khoảng 14h45, nghe tiếng hô hoán, người bố chạy tới thì thấy người dân đã gỡ tấm bê tông ra khỏi cơ thể Nam. Ông tức tốc đưa con đến bệnh viện cấp cứu.

Ông Vượng đau đớn vì cái chết bất ngờ của con trai. Ảnh: Lê Trai.

“Tôi chạy tới thì thấy cơ thể con còn nóng, mặt mày thì tím tái. Tôi tưởng bé chỉ ngất xỉu nhưng khi đưa lên bệnh viện khoảng 5 phút thì bác sĩ bảo cháu đã tử vong rồi”, người đàn ông trung tuổi nấc nghẹn.

Từ lúc xảy ra sự việc đến giờ, bà Thanh (51 tuổi, mẹ Nam) lúc nào cũng khóc và liên tục ngất xỉu. Mình ông Vượng phải nén nỗi đau, ráng gượng để lo đám tang cho con trai. Theo gia đình, ngày mai Nam sẽ được hỏa táng rồi đưa tro cốt gửi lên chùa.

Theo ông Vượng, ông có 2 cô con gái đầu lòng. Đến năm 41 tuổi, 2 vợ chồng sinh thêm được đứa con trai. Ngày ấy, đôi vợ chồng ấy hạnh phúc, vui mừng bao nhiêu vì gia đình đủ nếp, tẻ thì giờ đây lại đau đớn bấy nhiêu.

“Tôi muốn lực lượng chức năng điều tra, làm rõ cái chết của Nam. Con tôi còn quá nhỏ, nó chết quá oan ức. Nếu không làm con đường, không dựng nắp cống như vậy thì con tôi đã không chết”, ông Vượng vừa nói vừa đưa tay che đi đôi mắt đỏ hoe.

Sáng thi xong THPT, chiều nhận tin em gặp nạn

Sáng 25/6, nhiều thầy cô, bạn bè của Nam đã đến nhà thắp hương cho em. Có mặt tại đây, nhiều người đã không kìm nổi nước mắt, họ khóc và luôn nhắc đến em.

Nhiều người đến thắp hương cho bé trai xấu số. Ảnh: Lê Trai.

Ngô Thanh Hương (18 tuổi, chị gái Nam) luôn túc trực cạnh quan tài của Nam. Có ai đến cô lại đốt 2 cây nhang đưa cho họ để thắp cho em trai.

Liên tục đưa tay quệt nước mắt chảy dài trên đôi gò má, Hương chia sẻ hay quấn quýt với em trai. Nam rất ngoan, năm nào cũng học giỏi...

Theo cô gái 18 tuổi, sáng qua em hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp THPT đến chiều thì Nam gặp nạn đưa lên bệnh viện. Một lúc sau, bố gọi về báo em trai đã mất.

“Sau khi thi xong, nhóm bạn thân của em dự định sẽ về quê em ở Đồng Tháp chơi. Giờ nhà em xảy ra chuyện như thế này, em đang rất đau buồn” người chị gái nói trong tiếng nấc nghẹn.

Chị gái liên tục khóc và nhớ về đứa em trai 10 tuổi. Ảnh: Lê Trai.

Chiều 25/6, lãnh đạo UBND phường Tân Thới Hiệp (quận 12) cho biết sau khi xảy ra vụ việc, phường cũng đã xuống nhà động viên hỗ trợ gia đình nạn nhân đồng thời báo cáo lên UBND quận 12.

“Tuyến đường này là do dân đóng góp cùng làm với Nhà nước nhưng không may lại xảy ra vụ việc đáng tiếc. Giờ nguyên nhân, lý do tại sao hay trách nhiệm của đơn vị thi công như thế nào thì phải đợi công an làm rõ”, lãnh đạo này cho biết thêm.

Trước đó, chiều 24/6, một số người dân đi ngang bãi đất trống trên đường TTH 21 (phường Tân Thới Hiệp, quận 12) nhìn thấy bé Ngô Hoàng Nam (10 tuổi) nằm bất động dưới đất, cơ thể bị một nắp cống bằng bê tông đè lên.

Nhiều người hô hoán nâng nắp cống ra khỏi người bé trai. Gia đình Nam cách đó 100 m chạy tới đưa em đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

