Ngày im tiếng súng ở điểm nóng Marawi

Lệnh ngừng bắn do quân đội Philippines thực hiện đã tạo ra “khoảng lặng” hiếm hoi trong hơn một tháng qua song tiếng súng sẽ lại vang lên dữ dội tại thành phố Marawi ở miền Nam Philippines khi chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte quyết nhổ bằng được “cái gai” khủng bố này.

Khoảng lặng im tiếng súng trong ngày lễ kết thúc tháng ăn chay Ramadan ngày 25-6 tại Marawi sẽ sớm kết thúc

Quân đội Philippines đã thực hiện việc ngừng hoạt động tấn công trên bộ cũng như trên không nhằm vào phiến quân Hồi giáo tại thành phố Marawi nằm trên đảo Mindanao ở miền Nam nước này từ 6h sáng 25-6 theo giờ địa phương. Mục đích của “lệnh ngừng bắn nhân đạo” này, theo người phát ngôn quân đội Philippines, là để tạo điều kiện cho người dân theo đạo Hồi ở đây kỷ niệm kết thúc tháng lễ Hồi giáo Ramadan.

Ghi nhận trên thực tế cho thấy, giao tranh giữa các lực lượng Chính phủ Philippines và phiến quân có quan hệ với tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng cố thủ tại thành phố Marawi đã lắng dịu trong ngày 25-6. Thời gian im tiếng súng đã cho phép các tín đồ Hồi giáo có thể tới cầu nguyện tại thánh đường trong thành phố trong ngày kết thúc tháng ăn chay Ramadan thiêng liêng của đạo Hồi.

Tuy nhiên, thời gian ngừng bắn 8 giờ đồng hồ trong ngày 25-6 có thể chỉ là khoảng lặng đáng sợ của “mắt bão” để còn dữ dội hơn ngay sau đó. Từ ngày 23-5 vừa qua, khi các tay súng phiến quân trang bị vũ khí hạng nặng tấn công thành phố với 200.000 dân để giải cứu phần tử khủng bố Isnilon Hapilon bị quân đội Philippines truy lùng, Marawi đã trở thành một điểm nóng khủng bố không chỉ của quốc gia này mà còn cả khu vực Đông Nam Á.

Trận chiến “giải phóng” thành phố Marawi khỏi bàn tay khủng bố giữa quân đội Philippines với đầy đủ vũ khí hạng nặng như máy bay, xe bọc thép, tên lửa với những tay súng phiến quân diễn ra không dễ dàng như nhận định ban đầu. Cho dù có số quân và hỏa lực áp đảo, thậm chí còn có sự vào cuộc trợ giúp của lực lượng đặc nhiệm Mỹ, nhưng quân đội Philippines vẫn chưa thể giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn đối với thành phố Marawi.

Trận chiến ác liệt và giằng co tại Marawi đã khiến Philippines và các quốc gia Đông Nam Á khác nhìn nhận rõ hơn hiểm họa khủng bố, đặc biệt là hiểm họa khủng bố do các phần tử Hồi giáo cực đoan, đối với khu vực. Thông tin về việc Isnilon Hapilon - phần tử khủng bố nguy hiểm được coi là thủ lĩnh nhánh IS tại Philippines và được Mỹ treo thưởng 5 triệu USD nếu bắt giữ hoặc tiêu diệt - có thể đã trốn khỏi Marawi, trong khi hàng chục tay súng khủng bố nước ngoài vẫn có thể tới Philippines và Marawi để trực tiếp tham chiến cho thấy nếu để khủng bố “nảy mầm” ở nơi nào đó sẽ nguy hại tới mức nào.

Chỉ vài trăm tay súng với trang bị không phải quá mạnh, nhưng các phần tử khủng bố đã có thể chiếm giữ, biến một trung tâm thương mại sầm uất thành nơi tương tự như những thành phố bị chiến tranh tàn phá ở Iraq hoặc Syria. Cuộc chiến ác liệt với khủng bố mà vào thời điểm trước ngày 23-5 ít người ngờ rằng có thể xảy ra tại một thành phố ở Philippines lại có thể kéo dài tới hơn một tháng.

Marawi đến nay vẫn chưa hoàn toàn “giải phóng” khỏi bàn tay phiến quân Hồi giáo là điều khó có thể chấp nhận. Bởi thế, sau khoảng lặng ngày 25-6, trận chiến ở đây có thể sẽ còn dữ dội hơn.

Theo Hoàng Tuấn