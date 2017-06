Sai lầm trong việc giảm cân khiến bạn dù ăn rất ít nhưng vẫn tròn quay

Bỏ bữa sáng hay ăn vặt thường xuyên có thể gây ra những tác hại đáng kể trong hành trình giảm cân tại nơi làm việc mà bạn không hề biết.

Hẳn bạn không cần ai nhắc về những tác hại của những món đồ chiên rán nhiều dầu mỡ hay những món ăn vặt tới chế độ ăn kiêng. Tuy vậy, đây không phải tác nhân duy nhất có khả năng phá hoại quá trình giảm cân của bạn. Không ít những thói quen tại nơi làm việc có thể phá hỏng nỗ lực giảm cân của bạn. Dưới đây là một vài thói quen sai lầm ấy:

Bỏ bữa sáng

Khởi đầu ngày mới với dạ dày lép kẹp có thể biến ngày làm việc của bạn trở nên tồi tệ. Chuyên gia dinh dưỡng Rania Batayneh, tác giả cuốn sách "The One One One Diet" cho biết, không chỉ khiến bạn dễ mất tập trung, bỏ bữa sáng cũng làm cho não bộ hoạt động không hiệu quả, dẫn đến làm việc kém năng suất.

Theo chuyên gia, ăn sáng tại nhà là cách tốt nhất bổ sung dinh dưỡng cho bạn. Những bữa sáng tự chế biến gồm trứng, rau xanh kết hợp với trái cây sẽ cung cấp đầy đủ năng lượng cũng như hạn chế những nguy cơ sức khỏe mà đồ ăn chiên rán mang lại.

Ăn vặt

Những chiếc kẹo, thanh sô-cô-la hay cốc chè mát lạnh là những món ăn khó cưỡng tại nơi làm việc, đặc biệt khi bạn ngồi cạnh một vài đồng nghiệp sở hữu tâm hồn ăn uống. Tuy vậy, điều này khiến mọi nỗ lực giảm cân của bạn trở nên vô nghĩa.

Nhà dinh dưỡng ẩm thực Robin Plotkin tại NewYork cho biết, dù không nhiều, nhưng khi được tiếp nhận đều đặn và liên tục hàng ngày, những loại chất này vẫn có thể phá hoại quá trình giảm cân của bạn một cách âm thầm. Hạn chế những món đồ ngọt và tăng cường các loại nước uống trái cây là những gì bạn nên làm để kiểm soát cân nặng của mình.

Ăn trưa tại bàn làm việc

Những món đồ ăn sẵn như pizza hay bánh mì kẹp thịt không phải lựa chọn hoàn hảo cho chế độ dinh dưỡng. Dù ngon thế nào, những món đồ nhiều mỡ và chế biến sẵn cũng khó có thể thay thế được những thực phẩm lành mạnh và ít chất béo.

Theo Maggie Michalczyk, nhà khoa học kiêm chuyên gia dinh dưỡng tại Chicago, việc ngồi lì tại bàn làm việc và chăm chú vào màn hình trong khi ăn cũng khiến bạn không nhận ra mình đang tiếp nhận vào cơ thể những món đồ nhiều mỡ ra sao. Dành thời gian đi ăn cùng nhau hoặc tại phòng ăn riêng sẽ giúp tinh thần sảng khoái, đồng thời không tạo thói quen xấu cho bạn.

Căng thẳng

Không ít người biết rằng căng thẳng có khả năng ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình giảm cân. Tiến sĩ Plotkin cho hay, khi chịu stress, cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách tiết hormone cortisol. Điều này khiến lượng đường trong máu tăng cao, tạo cảm giác thèm đồ ngọt. Nếu không chú ý, bạn dễ dàng mất kiểm soát cân nặng của mình do những món đồ ngọt này.

Theo Jacqueline Bromberg, bác sĩ kiêm nhà nghiên cứu y khoa tại Trung tâm Sức khỏe Memorial Sloan-Kettering thuộc Đại học Weill Cornell Medical College, New York (Mỹ), áp lực trong công việc là điều khó tránh khỏi, tuy nhiên, ăn để đánh lạc hướng não bộ không phải là biện pháp cho vấn đề này. Thay vì một chiếc bánh quy hay vài cái kẹo, hãy đứng dậy đi lại hoặc xem một thứ gì đó vui nhộn, chúng sẽ giúp xua đuổi căng thẳng và cảm giác thèm ăn hiệu quả.

Không mang theo đồ ăn lành mạnh

Mang theo một vài món đồ ăn vặt như hoa quả hay bánh tự làm sẽ giúp bạn tránh xa khỏi những loại thực phẩm không lành mạnh tại nơi làm việc. Không chỉ giữ cho chế độ dinh dưỡng của bạn cân đối, chúng còn tiết kiệm một khoản chi kha khá cho những món đồ ăn vặt ở nơi làm việc.

Ăn uống không điều độ

Thói quen sinh hoạt không điều độ không chỉ dẫn tới xáo trộn về cuộc sống mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế độ dinh dưỡng của bạn. Nếu ăn vặt ngay trước bữa chính, bạn sẽ gây ra xáo trộn về mặt thời gian cho những bữa ăn sau đó. Do đó, trong trường hợp bạn là người dễ bị cám dỗ trước những món ăn vặt, hãy lên lịch và sắp xếp bố trí các bữa ăn hợp lý để tránh rơi vào tình trạng này.

Ngủ ít

Ngủ không đủ cũng là một trong số những tác nhân gây nên xáo trộn cân nặng của bạn mạnh mẽ. Theo tiến sĩ Randy Simon, nhà sinh học tại Trung tâm nghiên cứu Montclair Summit, New Jersey, giống như khi phải đối mặt với căng thẳng, thiếu ngủ cũng gia tăng hormone cortisol, khiến cơ thể mệt mỏi và thèm ăn. Ngoài ra, những người ngủ khuya còn thường xuyên bỏ bữa sáng để kịp giờ làm ngày hôm sau. Đây là thói quen xấu cho tiến trình giảm cân của bạn.

(Nguồn: Pre)