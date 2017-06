Rạp phim Trung Quốc cứu 'Transformers 5'

"Transformers: The Last Knight" ăn khách ở Trung Quốc dù giảm doanh thu so với phần trước ở nhiều thị trường.

Theo Box Office Mojo, sau năm ngày đầu tiên, Transformers: The Last Knight đạt doanh thu 69 triệu USD ở Bắc Mỹ, bao gồm 45,3 triệu USD trong ba ngày cuối tuần. Khác với đa số phim ra mắt vào thứ sáu, tác phẩm chiếu từ ngày thứ tư (21/6).

Dù là quán quân phòng vé Bắc Mỹ, phần năm mở màn kém nhất trong series robot biến hình. Trước đây, phần ba Transformers: Dark of the Moon và phần bốn Transformers: Age of Extinction lần lượt cán mốc 162,6 triệu USD và 120 triệu USD sau năm ngày đầu.

* "Transformers 5" khoe kỹ xảo nhưng kịch bản lỏng lẻo

Ngoài Bắc Mỹ, Transformers: The Last Knight thu về 196,2 triệu USD từ 41 thị trường. Cũng như với phần bốn, Trung Quốc cứu doanh thu của phần năm. Ở quốc gia tỷ dân, phim mới mở màn ăn khách nhất lịch sử series với 123,4 triệu USD. Tuy nhiên, doanh thu tác phẩm thấp hơn phần trước ở Hàn Quốc, Nga, Anh, Đức và Australia.

Transformers: The Last Knight là tập phim robot biến hình cuối cùng do Michael Bay đạo diễn, có kinh phí 217 triệu USD. Dàn diễn viên gồm Mark Wahlberg, Josh Duhamel, Stanley Tucci, Anthony Hopkins, Isabela Moner... Tác phẩm không được lòng giới phê bình với chỉ 15% bài bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes. Trong các tuần tới, phim sẽ ra mắt ở Pháp, Brazil, Mexico, Nhật và Tây Ban Nha.

Optimus Prime giao chiến Bumblebee trong "Transformers 5".

Trong khi đó, Wonder Woman tiếp tục chứng tỏ khả năng trụ rạp khi chỉ sụt giảm 39% doanh thu trong tuần thứ tư ở Bắc Mỹ. Thu về 25,1 triệu USD, tác phẩm đồng hạng nhì phòng vé với Cars - phim hoạt hình của Disney. Với doanh thu 652 triệu USD toàn cầu, bom tấn siêu anh hùng cũng vượt qua Mamma Mia! để trở thành phim ăn khách nhất lịch sử của một đạo diễn nữ.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. Transformers: The Last Knight - Paramount - 45,3 triệu USD

2. Cars 3 - Disney - 25,1 triệu USD

3. Wonder Woman - Warner Bros. - 25,1 triệu USD

4. 47 Meters Down - Entertainment Studios - 7,4 triệu USD

5. All Eyez on Me - Lionsgate - 5,8 triệu USD

6. The Mummy - Universal - 5,8 triệu USD

7. Pirates of the Caribbean 5 - Disney - 5,2 triệu USD

8. Rough Night - Sony - 4,7 triệu USD

9. Captain Underpants: The First Epic Movie - Fox - 4,2 triệu USD

10. Guardians of the Galaxy vol.2 - Disney - 3 triệu USD

Ân Nguyễn