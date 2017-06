Giá USD tăng, vàng giảm

Mỗi lượng vàng miếng SJC sụt vài chục nghìn đồng sáng nay, trong khi USD ngân hàng tăng 5 đồng.

Lúc 9h sáng nay, Tập đoàn DOJI bán vàng miếng SJC tại mức giá 36,4 triệu đồng một lượng, giảm 10.000 đồng so với hôm cuối tuần. Giá mua vào giảm mạnh hơn khi để mất 20.000 đồng, xuống 36,32 triệu, kéo chênh lệch hai chiều mua bán về còn 80.000 đồng một lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá mua bán vàng miếng hiện xoay quanh 36,27-36,47 triệu đồng.

Giá vàng giảm nhẹ sáng đầu tuần. Ảnh: PV

Giá vàng SJC đi xuống trong bối cảnh thị trường quốc tế đang giảm nhẹ. Tính đến 9h sáng (giờ Hà Nội), mỗi ounce giảm khoảng 2 USD, xuống quanh 1.255 USD.

Tập đoàn DOJI nhận định, phiên giao dịch cuối tuần rồi, giá vàng miếng diễn biến không như mức kỳ vọng bởi đa số nhà đầu tư đều đang ở trạng thái nghỉ ngơi chờ đợi diễn biến tích cực hơn. Bởi vậy, mật độ mua bán khá thưa thớt. Chốt ngày, số lượng khách tham gia giao dịch theo chiều bán ra chiếm chủ đạo, với 60% trên tổng số lượng giao dịch tại DOJI.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 22.431 đồng một USD, giảm một đồng so với cuối tuần qua. Giá mua bán đôla Mỹ tại Vietcombank hiện dao động quanh 22.695 - 22.765 đồng, tăng 5 đồng so với ngày trước.

Lệ Chi