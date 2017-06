Cây đổ làm rơi cabin cáp treo tại Ấn Độ, 7 du khách tử vong

7 nạn nhân bị thiệt mạng khi cabin cáp treo rơi tự do từ độ cao ít nhất 30 m ở khu trượt tuyết Ấn Độ.

Tai nạn xảy ra vào ngày 25/6, ở khu nghỉ dưỡng Gulmarg Gondola, phía bắc Kashmir, Ấn Độ. Cảnh sát xác nhận cabin rơi là do đường cáp va chạm với một thân cây bật rễ vì gió mạnh, DNA India đưa tin.

Cây đổ khiến cáp treo bị rơi từ độ cao 30 m ở khu trượt tuyết Gulmarg Gondola. Ảnh: ANI.

7 nạn nhân được cảnh sát nhanh chóng xác định danh tính. 4 người thuộc một gia đình đến từ Delhi, Ấn Độ. Ba người còn lại là dân địa phương, trong số đó hai người là hướng dẫn viên du lịch.

Theo The Hindu, hàng trăm du khách bị mắc kẹt trên các cabin do hệ thống cáp treo dừng hoạt động sau sự cố. "Thật đáng sợ, chúng tôi cứ lơ lửng trên cao suốt hai giờ", một du khách từ New Delhi cho hay.

Sau vụ tai nạn, chính quyền địa phương rà soát khu rừng gần đó để chắc chắn không có nạn nhân nào khác.

Gulmarg là địa điểm trượt tuyết nổi tiếng cho cả du khách Ấn Độ và nước ngoài. Hệ thống cáp treo của khu nghỉ dưỡng nằm trên rặng núi Pirpanjal, phía tây dãy Himalaya, nó được mệnh danh là đường cáp treo dài và cao nhất châu Á với khả năng vận chuyển 600 khách/giờ.