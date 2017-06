Amit Offir sở hữu năng suất làm việc đáng kinh ngạc. Anh đã xuất bản 500 cuốn sách chỉ trong vòng 1 năm, trong khi vẫn du lịch vòng quanh thế giới và điều hành công ty riêng từ xa. Nhiều đầu sách của anh đứng trong danh sách best-seller của Amazon - nhà bán lẻ sách lớn nhất thế giới. Có thể kể tới: “The beetle that wants to be” (Con bọ muốn trưởng thành), “Even dragons get scared” (Đến rồng cũng biết sợ) và nhất là cuốn sách mới được xuất bản tại Việt Nam trong tháng 6 này: “24/8 – Để dẫn đầu trong mọi cuộc đua”. Tác phẩm là cẩm nang bao gồm hơn 60 phương pháp để tối ưu hóa thời gian, giúp người thực hành theo chúng có thể tăng thêm ít nhất 1 ngày làm việc hiệu quả trong tuần (đây cũng là nguồn gốc của cái tên “24/8”). Nhưng không chỉ là một tác giả best-seller, Amit Offir còn là một giảng viên, cố vấn kinh doanh và vô cùng say mê du lịch. Cũng vì đam mê này, anh đã lập nên một công ty hoạt động trên nền tảng số để có thể điều hành doanh nghiệp riêng từ xa trong khi vẫn thỏa sức khám phá thế giới. Ngoài ra, anh được nhiều người biết tới là một chuyên gia quốc tế về truyền thông qua tranh vẽ. Amit Offir đã xây dựng phương pháp “Drawing Easily” (Vẽ thật dễ dàng) để trẻ em và cả người lớn đều có thể tận hưởng niềm vui hội họa. Trong nhiều năm qua, Amit Offir không ngừng chia sẻ các trải nghiệm phong phú của mình để hàng triệu người trên thế giới được tiếp cận với các kiến thức độc đáo và có cuộc sống tốt đẹp hơn.