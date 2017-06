Người phụ nữ bị dân vây bắt, kề dao tra hỏi vì nghi bắt cóc trẻ em

Phát hiện người phụ nữ lạ mặt có biểu hiện nghi bắt cóc trẻ em, người dân liền vây bắt lại rồi quay video tung lên mạng khiến người dân hoang mang. Cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An xác nhận, người đàn bà nói trên không phải là đối tượng bắt cóc trẻ em.

Chiều tối 25/6, Đại tá Cao Tiến Mai - Trưởng Công an huyện Nam Đàn - xác nhận với PV Dân trí và khẳng định, người phụ nữ mà mấy ngày qua bị người dân bao vây bắt rồi quay video đưa lên mạng xã hội là người bị bệnh tâm thần.

“Người phụ nữ nói trên sau khi được đưa về cơ quan điều tra thì khai báo lung tung. Qua xác minh chúng tôi được biết người phụ nữ này ở tỉnh Nam Định, bị tâm thần (có sổ tâm thần của gia đình đưa vào). Sau khi xác minh, chúng tôi đã liên lạc với người nhà và họ đã vào Nghệ An để đưa người phụ nữ này về quê”, Đại tá Cao Tiến Mai cho biết.

Người phụ nữ bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em, bị người dân Nam Đàn bắt lại đe dọa, quay phim đưa lên mạng xã hội. (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, vào chiều 24/6, trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn video dài hơn 7 phút ghi lại cảnh người dân vây bắt một người phụ nữ, nghi là đối tượng bắt cóc trẻ em.

Đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ bị một người đàn ông dùng dao nhọn kề vào cổ rồi tra hỏi. Xung quanh có cả trăm người dân với thái độ rất bức xúc, đe dọa đòi đánh đập.

Trong video có thể thấy người phụ nữ vô cùng hoảng loạn.

Qua xác minh của PV, đoạn video này được quay tại khu vực chợ giáp ranh giữa địa bàn 2, xã Nam Nghĩa và Nam Thái (huyện Nam Đàn, Nghệ An) vào trưa 24/6.

Ông Lê Chư Hùng - Trưởng Công an xã Nam Thái xác nhận về sự việc trên. Khi nhận tin báo về sự việc, phía công an đã lập tức đến hiện trường và đưa người phụ nữ này về cơ quan công an để làm rõ, tránh việc người dân bức xúc, đập đánh.

Qua xác minh của cơ quan điều tra, người phụ nữ nói trên là chị Trần T.H., quê huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, bị tâm thần, bỏ nhà đi đã 2 năm nay.

Ngày 25/6, người thân gia đình chị H. đã trực tiếp vào làm việc với Công an xã Nam Thái và Công an huyện Nam, xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan và đưa chị về quê.

Nguyễn Duy