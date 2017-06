Samsung và Oppo chiếm ngôi được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội

Samsung và Oppo tiếp tục bám đuổi nhau trên bảng xếp hạng top 10 chiến dịch được nói nhiều nhất tháng 5 vừa qua. Samsung chiếm thế chủ động với 3 chiến dịch được nói nhiều trong top 10.

Theo thống kê tháng 5 mới nhất của Buzzmetrics, Samsung là thương hiệu đầu bảng trên lĩnh vụ social marketing khi 2 trong 3 chiến dịch của hãng này được ngay vị trí 1 và 2.

Top 10 chiến dịch được nói nhiều nhất trên mạng xã hội tháng 5

Cụ thể, vị trí đầu tiên được nhắc đến đó là chiến dịch quảng bá cho Galaxy S8 và S8 Plus khi các thảo luận của chiến dịch tích cực tiếp tục xoay quanh sản phẩm như thiết kế đẹp, camera hấp dẫn và tính năng bảo mật quét mống mắt hữu ích. Tuy nhiên, một số vấn đề khác cũng được nhắc đến đó là vấn đề pin yếu và vị trí đặt vân tay không tiện khiến nhiều người dùng không hài lòng.

Vị trí thứ 2 thuộc về chiến dịch quảng bá cho dòng sản phẩm Galaxy A (2017) có lượng bài viết và thảo luận tăng cao so với tháng 4 nhờ vào các minigame, giveaway trên các trang fanpage và các hệ thống bán lẻ. Ngoài ra, việc tài trợ cho các MV, phim ngắn nổi bật trong tháng cũng đóng góp một lượng lớn thảo luận cho chiến dịch. Thiết kế bắt mắt, camera hấp dẫn, tính năng chống nước hữu ích và dung lượng pin cao là những phản hồi tích cực chủ yếu về sản phẩm được quảng bá trong chiến dịch này. Một số ít ý kiến tiêu cực là bắt sóng không mạnh, dễ bị nóng máy và thời gian sạc pin lâu.

Đứng vị trí thứ 3 là đối thủ của Samsung đó là Oppo với các ý kiến tích cực của chiến dich quảng bá Oppo F3/F3 Plus xoay quanh thiết kế hấp dẫn và chụp hình selfie đẹp. Một vài thảo luận tiêu cực chủ yếu là pin yếu, cấu hình chưa tốt và tẩy chay hàng Trung Quốc.

Ngoài 3 vị trí trên, Samsung còn vị trí thứ 9 với chiến dịch quảng bá cho Galaxy J nhận được nhiều phản hồi tích cực về thiết kế bắt mắt và thời lượng pin của sản phẩm cao.

Đáng chú ý khác đó là hai nhà mạng lớn cũng nằm trong top 10 chiến dịch được nói nhiều nhất tháng 5 vừa qua, VinaPhone và Viettel. Trong đó, Viettel gây ấn tượng với chiến dịch quảng bá cho sản phẩm 4G, nhận được nhiều sự quan tâm trên social media nhờ vào việc quảng bá trên trang fanpage của các KOLs (Trấn Thành, An Nguy) cũng như những livestream giveaway tặng thẻ điện thoại tại một số chi nhánh. Các phản hồi tích cực xoay quanh đường truyền nhanh, ổn định và giá cước hợp lý. Tuy nhiên, chiến dịch có nhiều ý kiến không hài lòng về việc truy cập mạng chậm khi hết dung lượng tốc độ cao

Còn đối với VinaPhone, ngoài sự kiện Hardwell by VinaPhone đóng góp phần lớn bài viết và thảo luận vào chiến dịch, Vietnam Electronic Weekend by VinaPhone còn có những hoạt động, sự kiện khác như Vinaphone - SPIN Awards, Hội thảo. Sự kiện được nhiều người yêu thích do âm nhạc hay. Tuy nhiên, việc thiết kế sân khấu không phù hợp và di dời địa điểm tổ chức khiến một số người dùng không hài lòng.

Một điểm sáng khác đó là thương hiệu Việt MobiiStar cũng góp mặt trong top 10, đứng ở vị trí thứ 10 với chiến dịch quảng bá Zumbo J2/S2 được nhiều người quan tâm. Những thảo luận tích cực xoay quanh chụp hình selfie đẹp và giá phù hợp với cấu hình.

Top 10 thương hiệu được nhắc nhiều trên mạng xã hội tháng 5/2017

Bên cạnh đó, thống kê từ Buzzmetrics cũng công bố top 10 thương hiệu tháng 5 được nhắc nhiều nhất trên mạng cũng có sự thay đổi đáng kể so với tháng trước đó. Lượng bài viết và thảo luận nói đến Adidas tăng cao nhờ vào hoạt động giảm giá, ưu đãi, các giveaway của các cửa hàng trực tuyến và hot fanpage. Ngoài ra, Nike lần đầu tiên xuất hiện trong top 10 với hoạt động giảm giá gây sốt cho giới trẻ.

Tuy nhiên, đáng chú ý nhất đó là Samsung tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng này, các công ty công nghệ khác cũng nằm trong top 10 gồm Viettel ở vị trí thứ 5, Oppo thứ 6, Sony thứ 8 và Dell vị trí thứ 9.

Gia Hưng