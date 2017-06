Xác định nguyên nhân vụ nước hồ thủy lợi gây ngập khu dân cư

Liên quan đến sự việc hồ thuỷ lợi Rào Đá tại tỉnh Quảng Bình xả nước tràn ra ngoài gây ngập khu dân cư, cơ quan chức năng huyện Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do khi xả nước, cống điều tiết ở kênh chính bị đóng mà nhân viên vận hành chủ quan không kiểm tra, túc trực.

Chiều 25/6, trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Thụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, sau khi nắm được thông tin sự việc nước từ kênh chính của hồ thuỷ lợi Rào Đá dâng cao bất thường rồi tràn vào khu dân cư, huyện này đã tiến hành kiểm tra và xác định nguyên nhân, thiệt hại của các hộ dân để có phương án xử lý.

Qua tìm hiểu, nguyên nhân chính dẫn đến sự cố đáng tiếc nói trên là do trong quá trình xả nước, cống điều tiết của kênh chính hồ thuỷ lợi bị đóng, có thể do một người dân tự ý đóng lại tuy nhiên hiện chưa tìm ra người này. Bên cạnh đó các nhân viên vận hành lại chủ quan không kiểm tra nên khi tiến hành xả, nước không thể chảy về cuối nguồn mà tràn ra ngoài gây ngập tại thôn Kim Nại, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh.

Sự việc khiến nhiều tuyến đường tại thôn Kim Nại, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh ngập nước. (Ảnh B.T)

“Sự việc gây ngập tại thôn Kim Nại, tuy nhiên rất may không thiệt hại lớn, chỉ có một hộ dân bị ngập ao cá và trôi hết cá trong ao. Chúng tôi cũng đã về tìm hiểu và có phương án để đền bù cho hộ dân này, còn về lúa của người dân thì không bị ảnh hưởng”, ông Thụ cho hay.

Như Dân trí đã phản ánh, vào chiều ngày 23/6, người dân tại thôn Kim Nại, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình phát hiện nước ở kênh chính của hồ thủy lợi Rào Đá dâng cao bất thường rồi tràn xuống đường làng gây ngập lụt cả khu dân cư.

Khi phát hiện nước lớn đổ về, nhiều người dân đã chạy đến Văn phòng của Chi nhánh thuỷ nông Rào Đá, đóng ở trên địa bàn thôn để báo tin nhưng tòa nhà này đã đóng cửa. Lãnh đạo của đơn vị này sau đó cũng thừa nhận, để xảy ra sự cố trên là do các nhân viên vận hành chủ quan, không túc trực, kiểm tra khi xả nước.

P.V