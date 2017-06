Thêm bốn 'gà cưng' của Jorge Mendes bị điều tra trốn thuế

Sau những Ronaldo, Mourinho, Di Maria..., thuế vụ Tây Ban Nha còn nghi ngờ bốn cái tên khác là khách hàng của nhà môi giới Bồ Đào Nha.

Theo El Confidencial (Tây Ban Nha), cơ quan thuế Tây Ban Nha vừa mở cuộc điều tra đối với bốn cầu thủ, gồm Diego Costa, Filipe Luis, James Rodríguez và Jackson Martínez.

Danh sách các khách hàng thân thiết của Mendes bị tình nghi trốn thuế có thêm bốn cái tên James, Luis, Costa và Martinez.

Với riêng Costa và Luis, thuế vụ Tây Ban Nha còn hợp tác với cơ quan đồng cấp bên phía Anh quốc trong quá trình điều tra. Họ nghi ngờ thương vụ chuyển nhượng hai cầu thủ này từ Atletico sang Chelsea.

Cả bốn cái tên kể trên đều có chung người đại diện là Mendes. Thuế vụ Tây Ban Nha nghi ngờ các cầu thủ này sử dụng cùng cách thức thu lợi từ bản quyền hình ảnh, giống như người bị kết tội gần đây là Angel Di Maria. Tiền vệ người Argentina bị phạt một năm tù, nộp tiền 2,25 triệu đôla.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho, Radamel Falcao, Fabio Coentrao và Ricardo Carvalho đang nằm trong diện điều tra trốn thuế.

Những nghi can trốn thuế kể trên đều do Jorge Mendes làm người đại diện, được ông tư vấn cách thức quản lý tài chính tương tự. Họ đều nhận thu nhập từ bản quyền hình ảnh thông qua một công ty ở nước ngoài, và đóng thuế tại quốc gia đó, với thuế suất thấp hơn nhiều so với đóng ở Tây Ban Nha.

Hình ảnh về một siêu cò quyền lực của Mendes đang bị sứt mẻ nghiêm trọng vì hàng loạt cáo buộc trốn thuế nhắm vào các khách hàng thân tín của ông. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn của Gestifute, công ty quản lý của các ngôi sao này, cho biết vụ điều tra của Costa là điều bình thường. Người này cũng nói thêm thu nhập của James Rodriguez từ bản quyền hình ảnh có cách thức khác.

Trong số bốn cái tên mới nhất bị đưa vào diện điều tra trốn thuế, Jackson Martinez đã không còn chơi bóng ở châu Âu. Tiền đạo người Colombia này rời Atletico Madrid để đầu quân cho CLB Hằng Đại Quảng Châu (Trung Quốc) từ đầu tháng 2/2016, theo vụ chuyển nhượng trị giá 46 triệu đôla.

