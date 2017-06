50 học viên cai nghiện ma túy đạp cổng rào trốn trại

Sáng 25/6, Đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng phòng Tham mưu – người phát ngôn Công an tỉnh Bến Tre cho biết, qua công tác tìm kiếm và vận động, lực lượng chức năng đã đưa được 41/50 học viên cai nghiện ma túy trốn trại trước đó, quay trở lại cơ sở.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 24/6, 50 học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre (xã Tân Xuân, huyện Ba Tri) đã lợi dụng lúc chơi thể thao đạp đổ cổng, đồng loạt bỏ trốn.

Sau khi bỏ trốn, các học viên đã chia làm hai nhóm: một nhóm chạy về hướng chợ Tân Xuân (huyện Ba Tri), một nhóm trốn ở khu đất trồng cây chuối, dừa nước rộng 10 ha ở xã Thạnh Trị (huyện Bình Đại).

Cơ sơ cai nghiện ma túy nơi các học viên trốn trại

Khi tiếp nhận thông tin, ngay lập tức Ban Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Công an tỉnh, Công an huyện Ba Tri và huyện Bình Đại và lực lượng cơ sở tổ chức chốt chặn nhiều ngã, truy tìm bao vây, vận động các học viên trở lại cơ sở.

Sau đó, một số học viên đã chủ động quay trở lại cơ sở.

Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục bám địa bàn, theo dõi tìm kiếm đồng thời phối hợp với gia đình tổ chức kêu gọi và vận động 9 học viên còn lại trở về cơ sở.

Được biết, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre hiện đang quản lý 160 học viên, chủ yếu là người dân trong tỉnh.

Minh Giang