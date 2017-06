Chị em nhà Bush lần đầu tiên cùng nhau viết tự truyện

“Sisters First” là cuốn tự truyện viết bởi hai người con gái song sinh của cựu tổng thống Mỹ George W.Bush.

Mới đây Jenna Bush Harger và Barbara Pierce Bush đã công bố về cuốn tự truyện sẽ ra mắt vào tháng 10 năm nay mang tựa đề Sisters First: Stories from Our Wild and Wonderful Life.

Cuốn tự truyện Sisters First: Stories from Our Wild and Wonderful Life của chị em nhà Bush.

Cặp song sinh Jenna và Barbara là con gái của Tổng thống thứ 43 George W. Bush và là cháu nội của cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush. Jenna Bush là một nhà văn, nhà báo, biên tập viên của tạp chí Southern Living và là phóng viên của đài BBC News. Trong khi đó người chị Barbara Bush là đồng sáng lập và CEO của Global Health Corps, một tổ chức phi lợi nhuận mở ra nhằm nâng cao sức khỏe toàn cầu.

Cuốn tự truyện kể về những năm tháng hai chị em nhà Bush sống trong Nhà Trắng, dối diện với sự nổi tiếng từ công chúng. Cuốn sách cũng tiết lộ những câu chuyện gia đình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hình thành nên tính cách và con người họ.

“Chúng tôi luôn cảm thấy may mắn khi có nhau bên cạnh đi qua hết những sự kiện quan trọng trong đời.”, Jenna và Barbara chia sẻ về cuốn sách.

Jenna Bush Harger (bên trái) và Barbara Pierce Bush.

Sisters First cũng đánh dấu lần đầu tiên hai người con gái 35 tuổi nhà Bush viết sách chung, dù đây không phải là lần đầu Jenna Bush đứng tên tác giả. Cô đã từng viết về trải nghiệm khi làm việc tại quỹ UNICEF giúp đỡ trẻ em tại các nước châu Mỹ Latin trong cuốn sách Chuyện của Ana - Một hành trình hy vọng (2008). Jenna cũng là đồng tác giả của hai cuốn sách thiếu nhi viết chung với mẹ cô, cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush.

Cuốn sách Sisters First được bà Laura Bush viết lời đề tựa sẽ chính thức phát hành vào ngày 24/10/2017.



Theo Zing