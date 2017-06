Doanh nghiệp làm NOXH được tính lãi cao vào giá bán

-Bộ Xây dựng vừa trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về mức lãi suất thương mại khiến chủ đầu tư không thể xây dựng nhà và bán với mức giá của nhà ở xã hội (NOXH).

Theo Bộ Xây dựng, Công ty TNHH Sản xuất HTD Bình Tân đã có công văn gửi Bộ về việc gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng đã hết hiệu lực và doanh nghiệp đang xây dựng dang dở phải vay ngân hàng theo lãi suất thương mại (khoảng 6,9% trong năm đầu tiên, sau đó là khoảng 9-10%/năm). Với mức lãi suất này doanh nghiệp không thể xây dựng nhà và bán với mức giá của NOXH. Như vậy, doanh nghiệp sẽ dễ “chết” và người dân thì cũng không thể mua nhà nên công ty đề nghị Chính phủ có những biện pháp hỗ trợ khác giúp giảm lãi suất cho vay.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định của pháp luật về nhà ở thì vốn để thực hiện chính sách NOXH bao gồm “vốn do nhà nước cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định”; “Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổng hợp, đề xuất và phân bổ nguồn vốn từ ngân sách trung ương theo kế hoạch trung hạn và hàng năm thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để thực hiện chính sách hỗ trợ NOXH”.

Liên quan đến vấn đề này, Ngày 10/5/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 3851/BKHĐT-TH báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí vốn đầu tư trung hạn để thực hiện các chương trình phát triển NOXH trong giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị, sau khi Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn (còn lại) giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình Thủ tướng Chính phủ giao 2.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chính sách NOXH theo quy định tại Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NOXH.

Như vậy, nguồn vốn để tiếp tục cho vay hỗ trợ NOXH chưa đáp ứng nhu cầu nhưng sẽ giải quyết được một phần cho hộ gia đình, cá nhân vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội trong thời gian tới. Đối với các chủ đầu tư dự án NOXH thì trong giai đoạn 2015 - 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội chưa thực hiện cho vay theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Hiện nay, Bộ Xây dựng vẫn đang tiếp tục kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền bố trí một phần vốn cho các tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định để các chủ đầu tư dự án NOXH được vay theo quy định.

Trường hợp chủ đầu tư dự án không được vay vốn với lãi suất ưu đãi thì được tính vào giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua NOXH với lãi suất phải vay từ các tổ chức tín dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7, Khoản 1 Điều 8, Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Hồng Khanh