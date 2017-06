Đi tìm lời giải thích cho sở thích kỳ lạ của nhiều người: Bóp xốp hơi bong bóng

Những quả bong bóng hơi nhỏ xíu hóa ra có thể tác động đến thần kinh theo cách không ngờ.

Những miếng xốp hơi bong bóng (bubble wrap) thường được dùng như một lớp bọc bảo vệ các đồ gia dụng, đồ dễ vỡ, thiết bị điện tử khỏi bị va đập, trầy xước. Tuy nhiên nhiều người còn sử dụng chúng như một thứ đồ chơi, bằng cách bóp nổ tất cả những bong bóng nằm trên tấm giấy plastic. Sự yêu thích đối với chúng phổ biến đến nỗi gần đây, khi công ty sản xuất xốp hơi bong bóng bắt đầu bán loại sản phẩm mới với những bong bóng siêu bền không nổ, điều này khiến không ít người tiếc nuối.

Từ một chất liệu bảo vệ, xốp hơi bong bóng biến thành thứ đồ chơi yêu thích của nhiều người.

Vậy rốt cuộc tại sao việc bóp xốp hơi bong bóng lại khiến nhiều người yêu thích đến thế?

Xốp hơi bong bóng là sản phẩm được phát minh đầu tiên bởi Công ty Cổ phần Sealed Air vào năm 1960 và từ đó đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Chúng gồm những túi khí nho nhỏ bằng đầu ngón tay, và mỗi khi bóp nổ những quả bong bóng này, người ta cảm thấy thích thú và có phần dễ chịu.

Không chỉ có con người, động vật cũng không thể cưỡng nổi sức hấp dẫn của xốp hơi bong bóng.

Hóa ra, việc bóp bong bóng xốp hơi có nhiều điểm tương đồng với các hành động ta làm khi ngứa tay ngứa chân, như rung đùi, vặn ngón tay vào nhau, bấm bút, hay mới đây là dùng con quay fidget spinner. Nhiều cuộc nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng những hành động lặp đi lặp lại không để làm gì như vậy này giúp làm tăng độ tập trung, giảm căng thẳng và ghi nhớ thông tin tốt hơn.

Kathleen M. Dillion, một cựu giáo sư thần kinh tại Đại học Western New England (Mỹ), đã thực hiện một cuộc nghiên cứu trong đó một nhóm sinh viên sẽ được bóp hai tấm xốp hơi bong bóng. Kết quả cho thấy nhóm sinh viên này trở nên bình tĩnh và nhanh nhạy hơn so với lúc trước khi họ thực hiện, cũng như so với nhóm không được phát những tấm xốp hơi. Nó cũng có tác dụng tương tự như những viên đá mài nhẵn hoặc ngọc bích thường được cầm trên tay ở thời Ai Cập cổ đại và ở một số nơi tại Châu Á, có tác dụng trấn an và đem lại cảm giác dễ chịu, theo lời của Kathleen.

Thời xưa không có xốp hơi thì đã có chuỗi hạt với công dụng tương đồng.

Có rất nhiều giả thuyết lí giải nguyên nhân chính xác tại sao những hành động tương tự như bóp xốp hơi bong bóng lại có lợi cho thần kinh như thế. Một trong số đó cho rằng nó bắt nguồn từ thời xa xưa, khi con người vẫn còn săn bắn thú vật và hái lượm.

Thời điểm đó tổ tiên chúng ta phải đối mặt với những loài thú săn mồi nguy hiểm, khiến ta thường xuyên đặt trong trạng thái căng thẳng, lo lắng. Những năng lượng tích tụ này sẽ khiến cơ bắp “đông cứng” và nó sẽ chỉ giải tỏa khi họ chạy thoát khỏi kẻ thù hoặc đánh bại chúng.

Đặc điểm này đã được truyền lại cho con người ngày nay. Trong cuộc sống hiện đại, mỗi khi rơi vào trạng thái lo sợ và stress, chúng ta sẽ cần phải giải phóng năng lượng, và việc bóp xốp hơi bong bóng là một trong số những biện pháp đó.

(Nguồn: Huffingtonpost, Science Of Us)