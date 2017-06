Thu Minh hôn ông xã tình cảm trên sân khấu

Ông xã Thu Minh cũng góp mặt trong đêm live concert Fire Phoenix - Phượng hoàng lửa. Nữ ca sĩ không ngần ngại dành cho ông xã nụ hôn tình cảm ngay trên sân khấu.

Ca sĩ Thu Minh.

Với 4 chương, kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, giọng ca "Đường cong" đã đưa khán giả cùng thăng hoa, cùng chìm đắm trong những giây phút âm nhạc đẹp ở ¼ thế kỷ mà cô xây dựng ca hát trong đêm nhạc kỷ niệm 25 ca hát được diễn ra tại Hà Nội tối 24/6.

Live concert mở đầu vô cùng ấn tượng với màn múa Phượng hoàng lửa trong không gian tĩnh lặng, không nhạc, không phụ họa. Thu Minh xuất hiện đầy bất ngờ, uy nghi, luôn sải cao đôi cánh bay của của loài chim Phượng Hoàng thần thoại khi chiếc màn chiếu được kéo xuống.

Được mệnh danh là nữ hoàng nhạc dance bởi vậy những ca khúc làm nên một Thu Minh ngày hôm nay là món quà không thể thiếu mà cô gửi đến khán giả thủ đô thân yêu của mình. Liên khúc “Bay – Hương thơm diệu kỳ - Chuông gió – Thiên đàng – bay” tạo không khí sôi động cho đêm diễn Fire Phoenix.

Tiếp đến, Queen of the night, Ballet Dance, Ánh sáng đời tôi, Yêu mình anh,… hay những liên khúc của các diva nước ngoài mà cô thần tượng như Because you love me, Hero, I will. Đặc biệt, ca khúc “Đường cong” cũng đã được Thu Minh thể hiện như một lời cảm ơn, món quà dành cho Hà Nội.

Tại live concert, những góc cạnh trong cuộc đời ca hát của Thu Minh đã được tái hiện qua âm nhạc, qua lời hát. Và không hổ danh là “Nữ hoàng nhạc Dance”, một lần nữa Thu Minh khiến khán giả mãn nhĩ, mãn nhãn với giọng hát cao vút, khỏe, chắc nịch ở những nốt cao. Quãng giọng rộng và chất giọng nữ cao nhẹ nhàng của cô khiến Hồ Ngọc Hà phải thừa nhận không dám “đối đầu”.

Thu Minh và Hà Hồ.

Ngoài ra, tham gia dưới hàng ghế khán giả, không thể kể đến ông xã Thu Minh. Dù không lộ diện nhưng ở dưới hàng ghế khán giả, ông xã vẫn là người thầm lặng đứng phía sau dõi theo cô trên sân khấu. Anh nhấc váy cho cô kẻo ngã khi đang giao lưu với khán giả. Và, để cảm ơn ông xã, Thu Minh không ngần ngại dành cử chỉ tình cảm khiến khán phòng phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Thu Minh hôn ông xã.

Cũng tại Live concert Phượng Hoàng Lửa, khán giả còn được thưởng thức những ca khúc mới, phong cách mới. Lần đầu tiên Trọng Tấn song ca cùng Thu Minh thể hiện ca khúc “Đừng yêu” - đây là một dòng nhạc mà hiếm khi được nghe nam ca sĩ thể hiện trên sân khấu. Không những vậy, 2 HLV nữ Giọng hát mùa đầu Thu Minh và Hồ Ngọc Hà cũng cùng song ca ca khúc mới của Châu Đăng Khoa mang tên ''Sợ'' trên sân khấu đặc biệt này.

Trọng Tấn - Thu Minh với Đừng yêu.

Ngoài Trọng Tấn, Hồ Ngọc Hà, đêm nhạc Thu Minh còn có sự góp mặt của ca sĩ Khánh Hà, Tóc Tiên, SlimV, các học trò Giọng hát Việt, đặc biệt người bạn tri kỷ - nhạc sĩ Hoài Sa.

Thu Minh có giọng hát, có khả năng vũ đạo - điều này thêm một lần thể hiện rõ trong đêm nhạc lớn lần này của Thu Minh. Tuy nhiên, giá như phần biên tập chương trình tinh tế và gọn gàng hơn, phần khách mời chọn lọc hơn thì khán giả sẽ thoả mãn trọn vẹn thay vì họ bỏ về khá nhiều khi chương trình được 2/3 thời lượng.

Minh Minh