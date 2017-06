Điều gì xảy ra khi bạn bổ sung quá nhiều vitamin C

Bạn có thể bị buồn nôn, tiêu chảy, viêm thận, hỏng răng, mệt mỏi... nếu cơ thể thừa vitamin C.

Theo Boldksy, vitamin C (axit ascorbic) là một vitamin hòa tan trong nước, rất cần thiết cho cơ thể để giúp hình thành collagen trong xương, sụn, cơ và các mạch máu, cũng như hỗ trợ cơ thể trong việc hấp thụ chất sắt.

Vitamin C có nhiều trong trái cây có múi. Mỗi ngày, nam giới chỉ nên nạp khoảng 90 mg vitamin C, còn phụ nữ thì ít hơn. Nếu nạp quá nhiều vitamin C có thể gây ra nhiều phản ứng phụ và tương tác thuốc.

Ảnh: Boldsky.

Dưới đây là một số tác dụng phụ nếu bổ sung quá liều vitamin C:

Buồn nôn và tiêu chảy

Đây là những tác dụng phổ biến nhất của việc bổ sung quá nhiều vitamin C, đặc biệt khi uống vitamin C vào lúc dạ dày trống rỗng do hiệu ứng thẩm thấu của vitamin trong đường tiêu hóa.

Sỏi thận

Vitamin C có đặc tính làm tăng bài tiết axit uric và oxalat gây ra sỏi thận. Vì vậy, những người có vấn đề về thận cần cẩn trọng khi bổ sung vitamin C.

Hấp thụ sắt dư thừa

Một trong những đặc tính tuyệt vời của vitamin C là có thể làm tăng hấp thu sắt. Tuy nhiên, nó có thể trở thành vấn đề đối với những bệnh nhân bị bệnh hemochromat (thừa sắt) di truyền.

Hỏng răng

Độ pH thấp của acid ascorbic có thể làm hỏng men răng. Tuy nhiên, hiện đặc tính này của vitamin C vẫn còn nhiều tranh cãi.

Phát ban da

Một trong những phản ứng độc hại do dư thừa vitamin C là phát ban da, xảy ra chủ yếu ở trẻ sơ sinh. Nhiều người lầm tưởng dị ứng vì nó giống như một phản ứng dị ứng.

Mệt mỏi

Uống vitamin C quá liều có thể gây mệt mỏi, hoặc chóng mặt và buồn ngủ.