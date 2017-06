Ông Đặng Thành Tâm vỡ mộng cao ốc, “đại gia phố núi” thoát hiểm, kiếm bộn tiền

Nếu như trong tuần, hai “đại gia phố núi Gia Lai” là bầu Đức và Cường “đôla” đón nhiều tin vui khi cổ phiếu tăng giá, cửa làm ăn rộng mở thì đại gia Đặng Thành Tâm lại tan vỡ giấc mơ tòa tháp 80 tầng.

Một tuần nhiều sự kiện với các "đại gia" bất động sản

Khách sạn lớn nhất nhì Nghệ An khởi sắc sau khi về tay “đại gia điếu cày”

Sau khi về tay "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản hồi giữa năm 2015, kết quả kinh doanh của Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (đơn vị sở hữu Khách sạn Phương Đông - nay là Mường Thanh Grand Phương Đông và Mường Thanh Grand Cửa Đông) liên tục khởi sắc.

Cụ thể, trong quý I/2017, công ty này đã ghi nhận mức lãi trước thuế 4,27 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái vẫn lỗ gần 220 triệu đồng. Kết quả lãi sau thuế ghi nhận đạt 3,47 tỷ đồng. Con số này còn cao hơn mức lãi của nhiều năm trước đó (chẳng hạn như năm 2015 chỉ lãi 800 triệu đồng, năm 2014 lãi 3 tỷ đồng, năm 2011 lãi 3 tỷ đồng).

Trồng chanh dây, bầu Đức dự thu hơn 1.000 tỷ đồng trong năm 2017

Từ đầu năm 2016, HAGL đã tham gia vào dự án trồng chanh dây và bắt đầu có nguồn thu vào cuối năm 2016. Trong năm nay, nguồn thu từ chanh dây dự kiến mang về cho tập đoàn này 1.055 tỷ đồng, vượt qua cả cao su, ngang ngửa với doanh thu bất động sản tại Myanmar.

Bầu Đức khẳng định, kể từ năm 2017 khả năng tạo ra dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của ngành nông nghiệp sẽ được cải thiện tốt hơn so với các năm trước.

“Có lý do để tin tưởng triển vọng này, bởi vì HAGL đã vượt qua giai đoạn khó khăn và thách thức nhất, khi mà thị trường hàng hóa nói chung và cao su nói riêng suy giảm và duy trì ở mức giá thấp trong thời gian rất dài”, ông Đức lạc quan.

Bầu Đức mang trái cây vào bán trong siêu thị của Thế giới Di động

Tuần qua, HAGL đã làm việc với CTCP Đầu tư Thế giới Di động (TGDĐ - mã MWG) để cung cấp trái cây cho chuỗi siêu thị Bách hóa Xanh của công ty này. "Cú bắt tay" sẽ giúp Hoàng Anh Gia Lai xác lập sự hiện diện của các mặt hàng trái cây ở thị trường trong nước.

Hiện, sản phẩm đầu ra của HAGL vẫn chủ yếu được xuất sang thị trường Trung Quốc. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu rau quả từ Việt Nam sang Trung Quốc tăng mạnh từ 435 triệu USD năm 2014 lên 1,7 tỷ USD năm 2016. Trong 5 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu rau quả từ Việt Nam sang Trung Quốc đạt 1,1 tỷ USD, tiếp tục tăng mạnh 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Thoát hiểm” ngoạn mục, nhà Cường “đôla” bỗng chốc thu bộn hàng nghìn tỷ đồng

Cổ phiếu QCG của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai thời gian qua liên tục tăng trần, thị giá đạt gấp 6 lần so với 3 tháng trước. Tính đến hết ngày 22/6, cổ phiếu QCG đã tăng lên 29.300 đồng so với giá 4.600 đồng của thời điểm 22/3, tương ứng tăng 537% so với thời điểm 3 tháng trước, đồng thời tăng 498% so với 1 năm trước. Qua đó giúp gia đình ông Nguyễn Quốc Cường tăng thêm hơn 3.500 tỷ đồng tài sản chứng khoán.

Giá cổ phiếu của công ty nhà "đại gia phố núi" tăng giá mạnh mẽ trong suốt thời gian qua nhờ thông tin dòng tiền khả quan với việc chuyển nhượng toàn bộ dự án tâm huyết là Phước Kiển cho CTCP Đầu tư Sunny Island và đã nhận tạm ứng từ đối tác này 50 triệu USD.

Với khoản tiền này, QCG đã “thoát hiểm” ngoạn mục trước hàng loạt khoản nợ đến hạn trả trong giai đoạn đầu năm 2017.

Đại gia Đặng Thành Tâm tan vỡ giấc mơ tòa tháp 80 tầng

Trong khi đó, Tổng CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc (mã KBC) của đại gia Đặng Thành Tâm lại có quyết định thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trị giá 1.500 tỷ đồng, chiếm 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Phát triển Khách sạn Hoa Sen cho bên nhận chuyển nhượng là Công ty cổ phần Đầu tư Mặt trời mọc.

Quyết định này đưa ra chỉ sau 1 tháng KBC tăng vốn điều lệ Công ty Hoa Sen từ mức hơn 145 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng.

Dự án tháp bông lúa là giấc mơ nóng bỏng một thời của doanh nhân Đặng Thành Tâm, ông trùm bất động sản công nghiệp tại Việt Nam. Đây là một tòa tháp với kỳ vọng mang đẳng cấp quốc tế, nằm trên khu diện tích 4,2 ha nằm ngay ngã 3 Phạm Hùng - Đỗ Đức Dục, sát bên cạnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Bích Diệp (tổng hợp)