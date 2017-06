Va chạm với xe container, một cựu quân nhân nguy kịch

Vụ tai nạn xảy ra vào đêm 24/6 trên đường ĐT743, đoạn qua địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân được xác định là một cựu quân nhân vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 cựu quân nhân nguy kịch.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Hồng (23 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển xe máy mang BKS 66B1 – 247.93 lưu thông trên đường ĐT743 hướng từ Tân Uyên về Sóng Thần. Khi cách trạm thu phí An Phú cũ khoảng 100 mét, xe máy do anh Hồng điều khiển bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo container mang BKS 61H – 6745.

Cú va chạm khiến anh Hồng bị ngã, đầu đập xuống đường trọng thương. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo container nằm sát bên lề đường, xe máy cùng mũ bảo hiểm, dép của nạn nhân nằm vương vãi cạnh xe container.

Do vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm giữa khuya, trời mưa khá lớn nên đến rạng sáng 25/6, CSGT Công an thị xã Thuận An mới xử lý xong hiện trường.

Người nhà nạn nhân cho biết, anh Hồng từng là quân nhân đi bộ đội tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) và mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Thời điểm gặp nạn, anh Hồng trên đường đi công việc.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ tai nạn.

Trung Kiên