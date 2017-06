Trump nói Obama 'không làm gì khi biết Nga can thiệp bầu cử Mỹ'

Tổng thống Donald Trump tố người tiền nhiệm Barack Obama "không làm gì" khi có thông tin cho rằng Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

"Tôi vừa nghe tin (cựu tổng thống) Barack Obama biết vụ Nga từ lâu trước cuộc bầu cử và ông ấy không làm gì cả", Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn chương trình "Fox & Friend Weekend" của Fox News, dự kiến phát sóng sáng nay. "Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) đã báo tin cho ông ấy... Nếu đã có thông tin, tại sao ông ấy không làm gì?".

Bình luận trên được đưa ra không lâu sau khi Washington Post ngày 23/6 đăng bài cho biết các nguồn tin đã nói với ông Obama về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin "trực tiếp liên quan đến chiến dịch can thiệp bầu cử Mỹ nhằm giúp Trump chiếm ưu thế trước đối thủ Hillary Clinton".

Ông Obama bí mật thảo luận về hàng chục lựa chọn trừng phạt Nga nhưng cuối cùng chỉ trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga vào tháng 12/2016, khá lâu sau khi bầu cử tổng thống Mỹ kết thúc.

Tony Blinken, cựu phó cố vấn an ninh quốc gia của Obama, nói chính quyền Obama đã hành động để ngăn Nga can thiệp bầu cử Mỹ. "Chúng tôi đã có những nỗ lực to lớn để ngăn họ", Blinken nói với CNN. "Ông Obama cảnh báo ông Putin hồi tháng 9 tại hội nghị G20 ở Trung Quốc và dường như Nga đã dừng lại nhưng khi đó đã có thiệt hại".

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Adam Kinzinger cho biết ông không thấy sốc trước thông tin trên Washington Post.

"Tôi nghĩ Tổng thống Trump được bầu hợp pháp bởi những người ủng hộ ông. Tuy nhiên, bảo vệ nền dân chủ, đất nước và tính toàn vẹn của hệ thống bầu cử là rất quan trọng", theo Kinzinger. Ông kêu gọi quốc hội phối hợp với Nhà Trắng để đối phó với "thông tin sai hướng từ Nga".

Các nhà điều tra Mỹ đang xem xét cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ và trợ lý của Trump có liên hệ với Moscow. Nga phủ nhận cáo buộc này. Trong khi đó, Tổng thống Trump mô tả các cuộc điều tra là "săn phù thủy".

Như Tâm