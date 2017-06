Mẹ hoa hậu Phương Nga lần đầu chia sẻ về vụ án của con

Trong phiên xét xử sơ thẩm lần 2 đang diễn ra, cáo trạng truy tố Trương Hồ Phương Nga và đồng phạm, Nguyễn Đức Thùy Dung cùng can tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nội dung truy tố vẫn cáo buộc, Phương Nga đã lừa, chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ (ngụ Q.3) thông qua việc mua bán 1 số căn nhà ở địa bàn TP.HCM. Giao dịch không thành nhưng Nga vẫn chiếm đoạt tiền của ông Mỹ. Nội dung truy tố còn thể hiện, Nguyễn Đức Thùy Dung (bạn thân) đã trợ giúp Phương Nga trong việc chiếm đoạt tiền của ông Mỹ. Vụ án từng bị trả hồ sơ 2 lần, gồm 1 lần do tòa và 1 lần do Viện KSND. Đến nay, cáo trạng vẫn tiếp tục bảo lưu quan điểm truy tố Phương Nga và Thùy Dung. Qua các phiên xử, Phương Nga đã nhiều lần sử dụng “quyền im lặng”. Bất ngờ tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra tháng 9/2016 Phương Nga khai, có nhận tiền từ ông Mỹ. Nhưng Nga khai có mối quan hệ tình cảm với ông Mỹ, số tiền trên là hợp đồng tình cảm giữa 2 người có thời hạn 7 năm. Nga còn cho biết, số tiền trên cô vẫn giữ và yêu cầu ghi vào kết luận điều tra nhưng đến nay vẫn không được đáp ứng.