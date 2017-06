Top 10 trò chơi được game thủ Việt săn lùng nhiều nhất trong đợt Summer Sale 2017

Theo dự kiến, sự kiện này sẽ kéo dài tới ngày 5/7, điều đó cũng có nghĩa là game thủ sẽ có tới gần 2 tuần để săn lùng những game yêu thích.

Như thông tin các bạn đã biết, bắt đầu từ ngày hôm nay 23/6 theo giờ Việt Nam, đợt khuyến mại lớn nhất trong năm của Steam đã chính thức được mở cửa. Theo dự kiến, sự kiện này sẽ kéo dài tới ngày 5/7, điều đó cũng có nghĩa là game thủ sẽ có tới gần 2 tuần để săn lùng những game yêu thích. Sau đây, mời các bạn đến với 10 trò chơi được game thủ Việt săn lùng nhiều nhất trong đợt Summer Sale 2017.

1) Grand Theft Auto 5

Giá gốc: 44,99$

Giá khuyến mại: 22,49$

Vị trí đầu tiên trong danh sách này thuộc về Grand Theft Auto V, phần mới nhất trong seri cùng tên của hãng Rockstar North. GTA V được phát hành lần đầu tiên vào 17/9/2013 trên PS 3 và Xbox 360. Một năm sau đó, bản port trên PS 4 và Xbox One ra đời. Cuối cùng, vào ngày 14/4/2015, phiên bản trên Microsoft Windows được phát hành và đã làm thỏa mãn ước áo của hàng triệu game thủ PC trên toàn thế giới.

Có thể nói, GTA V là một sản phẩm hoàn hảo từ “A tới Z”. Những có số đáng kinh ngạc về bom tấn này đã nói lên tất cả. Với việc thu về 1 tỷ USD trong 3 ngày đầu tiên phát hành, GTA V đã phá vỡ mọi kỷ lục trước đó và trở thành sản phẩm giải trí bán chạy nhất trong lịch sử. Tính đến tháng 12/2015, con gà đẻ trứng vàng Rockstar North đã bán được hơn 60 triệu bản trên toàn thế giới.

2) The Witcher 3: Wild Hunt

Giá gốc: 49,99$

Giá khuyến mại: 24,99$

Vượt qua cái bóng của những phiên bản đi trước, The Witcher 3: Wild Hunt mang đến một đẳng cấp mới với công cụ phát triển REDengine 3 vô cùng tân tiến. Không chỉ là một trò chơi sở hữu nền đồ họa cao cấp, Witcher 3 còn như một tác phẩm nghệ thuật với những góc máy và khung hình đẹp như trong truyện cổ tích.

Tham gia vào trò chơi này, đôi khi bạn có thể tạm giác lại đống nhiệm vụ khó khăn hay những câu đố hóc búa, chỉ cần leo lên lưng ngựa và thong dong quanh những thảo nguyên bát ngát, vậy cũng là đủ cho những trải nghiệm giải trí tuyệt vời.

3) Half Life 2

Giá gốc: 9,99$

Giá khuyến mại: 0,99$

Sự ra đời của Half-Life 2 được cho là bước ngoặt lớn nhất cho những thành công sau này của Steam. Sự thống trị của tựa game bắn súng huyền thoại này đã phản ánh điều đó. Hàng triệu bản được bán ra và Valve không quên nhắc nhở người chơi rằng để chơi được Half-Life 2, bạn phải đăng ký qua Steam.

Trong năm 2004, Half-Life 2 đã lập một kỷ lục vô tiền khoán hậu khi nhận về 39 giải thưởng game của năm (Game of the Year) tại nhiều cuộc bình chọn lớn nhỏ khác nhau. Cho đến nay, đây vẫn là thành tích mà chưa một tựa game nào có thể xô đổ. Tình đến thàng 12/2008, Half-Life 2 đã bán được hơn 6,5 triệu bản. Con số này được tăng gần gấp đôi lên 12 triệu bản vào tháng 2/2011. Với số vốn đầu tư chỉ 40 triệu USD, Half-Life 2 thực sự là con gà đẻ trứng vàng cho Valve và Gabe.

4) Left 4 Dead 2

Giá gốc: 19,99$

Giá khuyến mại: 1,99$

Vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng này là Left 4 Dead 2, một trong những trò chơi từng làm mưa làm gió trong cộng đồng game thủ Việt Nam. Left 4 Dead 2 là tựa game bắn zombie đề cao tính đồng đội, sự phối hợp ăn ý để tiêu diệt những con boss zombie đầy sức mạnh. Bạn sẽ vào vai 1 trong 4 người sống sót đang cố gắng vượt qua lũ thây ma bị nhiễm trùng, và di chuyển với tốc độ rất nhanh. Bối cảnh của game diễn ra ở miền Nam nước Mỹ nơi dịch bệnh zombie hoành hành.

5) ARK: Survival Evolved

Giá gốc: 29,99$

Giá khuyến mại: 14,69$

ARK: Survival Evolved, tựa game đình đàm của năm 2015 và từng tạo nên cơn sốt trong cộng đồng game thủ Việt, chính là cái tên tiếp theo có mặt trong danh sách này. Khỏi phải nói về độ chân thực và hoàn mỹ của ARK: Survival Evolved, nó quá đẹp, đẹp đến nỗi xóa nhòa đi ranh giới giữa game và đời thực. Được đánh giá là một trong những tựa game sinh tồn hàng đầu trên thế giới hiện này, ARK có thể giúp bạn “đốt thời gian” hiệu quả trong những giờ phút giải trí.

6) Watch Dogs 2

Giá gốc: 59,99$

Giá khuyến mại: 29,99$

Watch Dogs 2 là phiên bản tiếp theo của dòng game cùng tên được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2014. Lấy bối cảnh về thành phố San Francisco đầy rẫy tội phạm, Watch Dogs 2 là câu truyện xung quanh nhân vật Marcus Holloway, tin tặc làm việc trong một nhóm hacker bí ẩn. Ở chế độ co-op, game cho phép bạn cùng một người nữa có thể tham gia các phần chơi cốt truyện của game. Có thể nói, việc cùng nhau đi “hack” cả một thành phố là một điều cực thú vị dành cho game thủ và bạn bè của họ.

7) Don’t Starve Together

Giá gốc: 14,99$

Giá khuyến mại: 9,74$

Trong Don’t Starve Together, game thủ sẽ lựa chọn một trong số dàn nhân vật có sẵn để bắt đầu cuộc phiêu lưu. Yếu tố sinh tồn của game được đẩy lên hàng đầu khi bạn luôn cần phải đảm bảo hai thanh trạng thái biểu thị thức ăn, minh mẫn không tụt xuống quá thấp.

Khám phá thế giới xung quanh, thu thập nguyên vật liệu xây dựng các công trình cần thiết, săn bắt động vật lấy lương thực, chế tạo vũ khí chiến đấu chống lại những mối nguy hiểm rình rập… game play da dạng của Don’t Starve dễ dàng khiến bất kỳ ai cũng bị cuốn hút chứ không chỉ riêng bộ phận yêu thích thể loại survival.

8) Dark Souls III

Giá gốc: 59,99$

Giá khuyến mại: 23,99$

Bom tấn Dark Soul 3 đã ra mắt thị trường toàn cầu vào ngày 12/4/2016 với các phiên bản dành cho hệ máy Xbox One, Playstation 4 và PC. Đây là phiên bản thứ 4 của dòng game Souls do FromSoftware phát triển từ năm 2009.

Trong hai tuần đầu ra mắt tại Nhật Bản, phiên bản PS4 của Dark Soul 3 đã bán được hơn 200.000 bản. Tính đến thời điểm hiện tại (hơn 5 tháng sau khi phát hành), bom tấn của FromSoftware đã bán được 500.000 bản tại Châu Á và 1,5 triệu bản tại Bắc Mỹ và Châu Âu. Với những game thủ yêu thích độ khó cao nhất, tựa game hardcore chắc chắn là trò chơi không thể bỏ qua.

9) The Elder Scrolls V: Skyrim

Giá gốc: 39,99$

Giá khuyến mại: 19,99$

The Elder Scrolls V: Skyrim là một trò chơi điện tử nhập vai hành động thế giới mở do Bethesda Game Studios phát triển và được Bethesda Softworks phát hành. Đây là phần thứ năm của loạt trò chơi nhập vai hành động The Elder Scrolls, sau The Elder Scrolls IV: Oblivion. Skyrim được phát hành vào ngày 11 tháng 11 năm 2011 dành cho Microsoft Windows, PlayStation 3 và Xbox 360.

Cốt truyện của Skyrim xoay quanh hành trình nhân vật của người chơi đánh bại Alduin, một con rồng được tiên đoán là sẽ hủy diệt thế giới. Xảy ra 200 năm sau Oblivion, trò chơi lấy bối cảnh tại khu vực Skyrim hư cấu nằm trên lục địa Tamriel của hành tinh Nirn. Lối chơi thế giới mở của loạt trò chơi The Elder Scrolls tiếp tục trở lại ở Skyrim; người chơi có thể bỏ qua hoặc trì hoãn cốt truyện để tự do khám phá. Skyrim đã đạt được thành công về mặt thương mại với 7 triệu bản được bán ra trong tuần đầu tiên.

10) Nier: Automata

Giá gốc: 59,99$

Giá khuyến mại: 41,99$

Vào vai một nữ chiến binh dũng cảm, bạn sẽ đồng hành cùng những người đồng đội để chiến đấu lại với những thế lực hung ác đang muốn xâm lược thế giới. Về gameplay, cơ chế chiến đấu chủ đạo trong NieR: Automata vẫn là lối đánh hành động, chặt chém nhanh. Để dễ hình dung hơn, chúng ta có thể so sánh cơ chế chiến đấu trong NieR: Automata khá giống với series game đình đám một thời Dynasty Warriors. Với điểm số trung bình trên Metacritic lên đến 90/100, Nier Automata thực sự là một ứng cử viên nặng ký cho game hay nhất năm 2017.