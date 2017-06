Hổ mang khổng lồ đập cửa, leo chấn song vào nhà

Ngày 24/6, Công an quận Tân Bình, TPHCM vẫn đang phối hợp với Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng An ninh sân bay để truy tìm hành khách nước ngoài có dấu hiệu “cầm nhầm” túi đồ trị giá 100 triệu đồng của ca sĩ Uyên Linh tại sân bay này.