2 game online khủng này đang hạ giá cực sâu, bạn còn chờ gì nữa mà không mua ngay?

Black Desert và The Elder Scrolls Online: Morrowind là 2 game online khủng đang được giảm giá sâu và đáng mua nhất lúc này.

Vâng, 'cơn ác mộng' Steam Summer Sale đang hoành hành và cả loạt game đang giảm giá cực sâu khiến cho cộng đồng gamer phải toát mồ hôi. Tất nhiên bên cạnh những trò chơi offline thì MMO cũng được hạ giá mạnh lên tới 50% tuỳ sản phẩm. Trong đó, 2 cái tên đáng chú ý nhất trong list game online chính là Black Desert và The Elder Scrolls Online: Morrowind.

Hiện tại siêu phẩm Black Desert chỉ còn có giá 8 USD, tương đương khoảng 180 ngàn đồng cho đến ngày 5/7 tới, tuy nhiên chỉ dành cho thị trường châu Âu và Bắc Mỹ nên bạn sẽ phải tiến hành fake IP để chơi được.

Black Desert là tựa game online nhập vai MMORPG đang cực hot trên thế giới hiện nay. Game giới thiệu đến người chơi một thế giới mở rộng lớn, cho phép game thủ có thể tự do khám phá, di chuyển qua lại giữa tất cả các vùng đất.

Điều đặc biệt hơn là nhờ nền đồ họa đẹp, bản đồ trong Black Desert được thiết kế rất đẹp, kĩ lưỡng với nhiều đặc điểm để người chơi có thể khám phá, ví dụ như các loại nguyên liệu phân bố rải rác trên bản đồ, thứ mà người chơi có thể thu thập để chế đồ, trang bị hay thực hiện nhiệm vụ.

Còn bản mở rộng hấp dẫn của The Elder Scrolls Online mang tên Morrowind sẽ có giá chỉ còn 30 USD, tương đương khoảng gần 700 ngàn đồng, nếu mua cả bộ thì là hơn 40 USD một chút, tương đương khoảng 900 ngàn đồng (giảm tới 43%) và trở thành cơ hội không thể tốt hơn cho game thủ chưa từng trải nghiệm bom tấn này.

Từng được đánh giá là một game online bom tấn khi mới ra mắt, song The Elder Scrolls Online đã không thành công như mong đợi và tưởng chừng như sẽ sớm 'xịt' với hình thức kinh doanh thu phí giờ chơi. Rất may là NPH của trò chơi đã nhanh chóng chuyển đổi sang kiểu buy - to - play vào năm nay (game thủ chỉ phải trả tiền mua một lần duy nhất) và trở nên thành công rực rỡ.

Được sản xuất bởi Zenimax Online Studios, The Elder Scrolls Online là sự kết hợp của những cuộc khám phá không ngừng nghỉ của phiên bản offline truyền thống với những khía cạnh quy mô và xã hội của một tựa game online MMORPG. Người chơi sẽ tự mình khám phá cả một chương mới của lịch sử Elder Scrolls.