Khoa học khẳng định những câu "thần chú" tích cực chỉ làm bạn thêm tiêu cực mà thôi

Các chuyên gia đã chỉ ra rằng, kiềm chế cảm xúc tiêu cực có thể gây ra sự bùng phát một lối sống cực kỳ tiêu cực.

Chắc hẳn, bạn đã rất quen thuộc với những "câu thần chú" tích cực kiểu như "I can do it", hay sóng gió nào rồi cũng sẽ qua, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Tuy nhiên, khoa học chứng minh rằng chúng không hề khiến bạn sống vui, sống tích cực lên đâu. Đúng hơn là, chúng chẳng có tác dụng gì cả.

Tại sao lại như vậy?

Hiểu đơn giản, tư duy tích cực là cách phát triển tư duy (mindset) theo hướng mà chúng ta mong muốn sẽ nhận được và kết quả này phải tốt đẹp.

Nói cách khác, đây là một quá trình chuyển năng lượng thành thực tế bằng cách chỉ nghĩ về sự lạc quan, tích cực.

Mặc dù nhiều người tin, tư duy tích cực thực sự giúp đạt được niềm vui và hạnh phúc thì cũng có người nghĩ ngược lại. Cả hai phía đều viện dẫn lý do thuyết phục để khẳng định cho quan điểm của mình và cuộc tranh cãi này chưa bao giờ kết thúc.

Những "câu thần chú tích cực" phản tác dụng như thế nào?

Bạn có hay, kiềm chế cảm xúc tiêu cực có thể gây ra sự bùng phát một lối sống cực kỳ tiêu cực.

Nếu sử dụng những câu khẳng định tích cực quá thường xuyên thì khi đó, hiệu quả chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn và về lâu dài, chúng sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tại sao?

Nhắc đi nhắc lại 1 câu "thần chú tích cực", cảm xúc tiêu cực của ta lúc đầu có thể bị chặn lại nhưng khi đã trở thành thói quen, ta sẽ khó lòng kiểm soát được "cảm xúc xấu" nữa.

Mọi thứ trên đời này đều cần có sự cân bằng, hòa hợp. Đây cũng chính là quy luật vận hành và tồn tại của vũ trụ theo thuyết âm dương. Bất kỳ một sự mất cân bằng nào cũng đều dẫn đến những hậu quả chẳng ai muốn.

Vì thế, bạn đừng để rơi vào bẫy của những ảo tưởng dối trá. Sự thật là sự thật. Nó sẽ không thay đổi bất luận hoàn cảnh và thời gian.

Thế nên, sự thật sẽ không thay đổi ngay cả khi bạn niệm thần chú tích cực cả đời. Chẳng hạn, nếu bạn thiếu tiền thì dù có nói hàng triệu lần "câu thần chú" "tôi sẽ có nhiều tiền" thì bạn cũng chẳng thể nào giàu lên một cách thần kỳ được. Sẽ tốt hơn nếu bạn chấp nhận thực tại và làm việc chăm chỉ hơn để tăng thu nhập.

Đừng quên rằng "luôn có một tình huống giả định và một sự thật tàn bạo" gợi lên viễn cảnh màu hồng để che lấp thực tại mà khó có thể giải quyết được hết các vấn đề trong thế giới thực.

Chăm chỉ mới là chìa khóa giúp bạn có được thứ bạn muốn. Chỉ liên tục thốt ra các "câu thần chú" mà không hành động đủ thì chỉ khiến bạn về lâu dài càng tiêu cực thêm mà thôi.

Nếu không sử dụng các "câu thần chú" này thì nên làm gì để luôn suy nghĩ tích cực?

Nếu bạn là người tin vào các "câu thần chú" tích cực và bắt đầu nghi ngờ hiệu quả của chúng, hãy chuyển sang sử dụng những lời khẳng định bản thân dựa trên giá trị (value based self-affirmation).

Bạn cần chứng minh rằng mình hoàn toàn làm tốt mọi việc thay vì chỉ ngồi 1 chỗ mà nói.

Hãy bắt đầu bằng việc viết ra những giá trị của bản thân và hiện thực hóa, thể hiện khả năng đó. Bạn cần chứng minh rằng mình hoàn toàn làm tốt mọi việc thay vì chỉ ngồi 1 chỗ mà nói.

Đơn giản như việc "hô quyết tâm" giảm cân thì bạn hãy tập luyện thể thao, chạy bộ... thay vì nằm nhà xem TV, nhịn ăn.

Một cuộc khảo sát đã cho thấy việc bạn viết ra, nhận thức được giá trị cốt lõi của mình sẽ giúp bạn nhanh chóng cân bằng và thực hiện được mục tiêu sống hiệu quả hơn.