Đắng lòng những vụ tử hình trẻ em trong lịch sử Mỹ

Chiếc xe ô tô do nam thanh niên điều khiển với tốc độ cao bất ngờ tông thẳng một phụ nữ điều khiển xe gắn máy, hất văng lên nắp capo, làm người này tử vong tại chỗ.

Trước khi vào viện 3 ngày, khi thấy con gái kêu đau rát họng, cha mẹ nghĩ cháu bị viêm họng do uống nước lạnh. Tuy nhiên, nửa đêm hôm đó cháu bắt đầu sốt 38 độ C. Trong hai ngày tiếp theo, nhiệt độ tiếp tục tăng cao, lên tới 40 độ C.