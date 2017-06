Nam thanh niên lạ mặt rải phao thi trước hội đồng thi

Trong lúc các thí sinh đang làm bài thi Giáo dục công dân, thì bên ngoài một nam thanh niên đi xe máy đã rải tài liệu khắp cổng hội đồng thi. Ngay sau đó, một tài khoản Facebook đã đăng tải hình ảnh này lên với nội dung “phao thi trắng cổng trường” khiến hội đồng coi thi và thí sinh vô cùng bức xúc.

Vụ việc trên xảy ra tại cổng trường THPT Nguyễn Trãi (TP Thái Bình) vào lúc các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2017 đang làm bài thi môn Giáo dục công dân.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Đặng Phương Bắc - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình khẳng định với phóng viên Dân trí, không có việc thí sinh trường THPT Nguyễn Trãi rải phao thi ở cổng trường. Đây là việc làm của một nam thanh niên đi xe máy cố tình làm như thế.

Hình ảnh phao thi rải trước cổng trường THPT Nguyễn Trãi không phải do học sinh mà là do nam thanh niên lạ mặt làm

Cụ thể, ông Bắc cho biết: “Sự việc này, chúng tôi đã có văn bản báo cáo về Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Sự việc này diễn ra vào khoảng 10h15 phút sáng nay, vào giờ thi làm bài của bài thi Khoa học xã hội, môn thành phần là môn Giáo dục công dân, thì có một thanh niên đi xe máy có mang theo một túi tài liệu.

Thanh niên này khi đi đến cổng trường thì lập tức đổ túi tài liệu này xuống cổng trường THPT Nguyễn Trãi. Ngay lập tức bộ phận bảo vệ Hội đồng thi chạy ra giữ lại nhưng thanh niên này đã bỏ chạy. Ngay sau đó, trên một trang Facebook cá nhân có đăng hình ảnh “trắng phao trước cổng trường".

Sau khi sự việc trên xảy ra, chúng tôi đã lập tức báo cáo sự việc lên cơ quan Công an, phía cơ quan Công an đã vào cuộc và tìm ra nam thanh niên trên, hiện nay nam thanh niên trên đang bị tạm giữ tại cơ quan Công an để làm rõ động cơ, mục đích của nam thanh niên này là gì?”.

Sự việc trên cũng khiến nhiều thí sinh, hội đồng coi thi ở điểm thi trường THPT Nguyễn Trãi bức xúc vì bị hiểu nhầm.

Đức Văn