Ngồi điều hòa nhiều nhất định bạn phải cẩn trọng với căn bệnh này

Ngồi điều hòa nhiều, căn bệnh nguy hiểm này có thể khiến bạn bỏ mạng nếu như không thật sự chú ý.

Trong những ngày nắng nóng, điều hòa là vật dụng không thể thiếu của nhiều gia đình. Nói vui vui thì trong tiết hè oi bức, "điều hòa là thứ tồn tại duy nhất, các thứ khác có hay không không quan trọng".

Tuy nhiên, khi sử dụng điều hòa, máy lạnh, quạt phun sương... nhất định bạn phải chú ý đến điều này. Đó là vệ sinh máy điều hòa nhiệt độ theo định kỳ. Vì sao ư?

Nguy cơ nhiễm trùng phổi tăng cao do không vệ sinh điều hòa nhiệt độ

Theo nhà nghiên cứu Hassan Bencheqroun - chuyên khoa phổi của nhóm phẫu thuật Pneumatic Pacific chia sẻ, điều hòa nhiệt độ, quạt phun sương (nhất là ở môi trường công cộng như bệnh viện, khách sạn...) ẩn chứa rất nhiều loại vi khuẩn và 1 trong những loại nguy hiểm nhất là vi khuẩn Legionella pneumophila.

Vi khuẩn này khi xâm nhập vào cơ thể sẽ gây bệnh nhiễm trùng phổi (viêm phổi) - Legionnaires.

Legionella pneumophila khi xâm nhập vào cơ thể sẽ gây bệnh nhiễm trùng phổi.

Qua nghiên cứu, vi khuẩn này phát triển mạnh ở nhiệt độ 30 - 37 độ C, ngưng trệ hoạt động ở khoảng 40 - 45 độ C và chỉ bị hạ gục ở nhiệt độ trên 70 độ C.

Những nơi tiềm ẩn mầm bệnh này là khu vực có độ ẩm như vòi tắm khách sạn, hồ bơi, phòng tắm spa, hệ thống điều hòa không khí, máy phun sương để tăng độ ẩm, thậm chí là vòi phun nước trang trí.

Trong điều kiện nắng nóng, nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao, cùng với việc thiết bị lọc không khí không được vệ sinh sẽ là thiên đường của loại vi khuẩn này. Điều hòa thổi gió mát đồng thời cũng mang theo vi khuẩn lan tỏa khắp phòng.

Chỉ cần có Legionella pneumophila xâm nhập vào cơ thể, đặc biệt là người có sức đề kháng yếu.

Theo số liệu của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh Hoa Kỳ, có 8.000 - 18.000 người nhập viện/năm tại Mỹ vì mắc bệnh Legionnaires.

Đây là một bệnh truyền nhiễm, nhưng không lây lan từ người sang người. Tuy nhiên, triệu chứng bệnh như sốt, ăn mất ngon, đau đầu, ho nhẹ... lại dễ khiến nhiều người chủ quan, chỉ nghĩ là bệnh thông thường.

Legionella pneumophila xâm nhập vào phổi qua đường hô hấp.

Nhưng nếu bệnh không được phát hiện, điều trị sớm trong 10 ngày có thể tiến triển thành viêm phổi, suy hô hấp, suy gan, thận.

Trong 1 vài trường hợp, tình trạng viêm phổi nặng có thể để lại di chứng về não, đe dọa tính mạng nghiêm trọng.

Vì vậy, bạn nên bảo vệ mình bằng cách: