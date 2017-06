"Điều" người yêu cũ từ TPHCM lên Bình Dương để cướp tài sản

Để có tiền tiêu xài và chơi game, H. nghĩ ra kế hoạch lừa người yêu cũ từ TPHCM lên Bình Dương để đồng bọn tấn công, cướp tài sản.

Chiều 24/6, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ 6 đối tượng (4 nam, 2 nữ) có độ tuổi từ 16 đến 21 tuổi để điều tra về hành vi "Cướp tài sản". Tất cả đều sống lang thang và nghiện chơi game nặng.

6 đối tượng trong băng cướp có tuổi đời từ 16 đến 21 tuổi bị tạm giữ tại cơ quan Công an.

Theo Công an thị xã Dĩ An, do cần tiền tiêu xài và chơi game, Nguyễn Thị Tuyết H.(18 tuổi) cùng 5 người còn lại lên kế hoạch lừa người khác vào tròng để cướp tài sản. Do trước đây, H. có mối quan hệ tình cảm với anh Đỗ Xuân N. (24 tuổi, ngụ TPHCM), biết anh N. vẫn còn thương mình nên H. dụ dỗ anh N. lên Bình Dương gặp mặt.

Khi anh N. đến địa bàn thị xã Dĩ An, H. tiếp tục yêu cầu anh N. đến trước cổng một khu nghĩa trang (thuộc khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) để nói chuyện. Tại đây, H. và 5 tên đồng bọn đã phục sẵn, dàn cảnh đánh ghen, tấn công anh N. ngất xỉu rồi cướp xe máy của nạn nhân đem bán được 3 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Nhận được tin báo của bị hại, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Dĩ An đã tiến hành điều tra, truy tìm các đối tượng gây án. Sau 24 giờ điều tra, tối ngày 23/6 cả 6 đối tượng trong băng cướp trên đã bị bắt giữ cùng tang vật. Tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Hiện Công an thị xã Dĩ An đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Trung Kiên