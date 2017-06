Hai người mặc cảnh phục đi xe máy cùng mang một biển số "siêu đẹp"

Hai chiếc xe máy mang chung một biển số 61D1 - 567.89 do hai người đàn ông mặc đồ ngành công an điều khiển trên một tuyến đường được cho là tại Bình Dương, đang khiến dư luận đặc biệt chú ý.

Hai người mặc đồ ngành Công an đi hai chiếc xe khác nhau nhưng cùng mang biển số "siêu đẹp".

Tối 23/6, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hai người mặc cảnh phục đi trên hai xe máy hiệu Suzuki Sport và Suzuki Raider đều mang biển số 61D1 – 567.89 được chụp lại tại địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sau khi hình ảnh được đăng tải đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận, hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận thắc mắc về nguồn gốc của hai chiếc biển số xe “siêu đẹp” này.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, theo phân cấp quản lý của ngành, đầu biển số 61D1 là do Công an thị xã Dĩ An cấp và quản lý.

Chiều 24/6, Thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết, cơ quan này đang lập hồ sơ gửi lên Công an tỉnh Bình Dương để điều tra làm rõ sự việc hai người mặc cảnh phục ngành Công an đi hai xe máy trùng biển số "siêu đẹp" gây thắc mắc cho dư luận.

Theo Thượng tá Hồng, 2 người đi trên 2 xe máy khác nhau trùng biển số không thuộc lực lượng Công an Dĩ An. Công an thị xã Dĩ An cũng không cấp biển số 61D1 - 567.89 cho hai chiếc xe như ở trong hình được đăng tải trên mạng xã hội.

"Chúng tôi đang lập hồ sơ gửi lên Công an tỉnh để điều tra và làm rõ về nguồn gốc của hai biển số này. Trong trường hợp không xác định được người điều khiển 2 xe máy mang biển số không đúng quy định, nếu lưu thông thì CSGT vẫn xử lý bình thường", Thượng tá Hồng khẳng định.

Trung Kiên