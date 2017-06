Bà mẹ 2 con bị kề dao vào cổ hiếp dâm 2 lần

Chị P. đang ngủ cùng 2 con nhỏ thì Huỳnh Lý Anh đột nhập vào nhà, kề dao vào cổ dọa sẽ giết cả 3 mẹ con nếu không cho quan hệ. Lo sợ cho tính mạng của 3 mẹ con, chị P. đành nhắm mắt để cho đối tượng làm bậy.

Trưa 24/6, Công an huyện Tân Thạnh (Long An) cho biết đang tiến hành điều tra một vụ hiếp dâm xảy ra trên địa bàn.

"Ngay sau khi nhận được phản ánh của chị P. chúng tôi đã mời đối tượng Huỳnh Lý Anh lên để làm việc. Tuy vậy, sự việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thêm thông tin lúc này. Khi nào có kết quả cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi thông báo đến báo chí", đại diện Công an huyện Tân Thạnh cho biết.

Bản cam kết của đối tượng Huỳnh Lý Anh

Theo hồ sơ sự việc, khoảng 20h ngày 20/6, Huỳnh Lý Anh (khoảng 30 tuổi) đột nhập vào nhà chị T.T.P. Lúc này, chị P. cùng 2 con nhỏ đang ngủ say. Thấy nhà không có đàn ông, Lý Anh đi thẳng xuống bếp lấy con dao của gia đình chị P. lên rồi tiến lại phía giường ngủ, kề dao vào cổ chị P. rồi ép chị quan hệ. Đối tượng luôn miệng uy hiếp nếu chị P. không cho quan hệ sẽ "xử" cả 3 mẹ con.

Lo sợ đối tượng trên làm hại mình và hai con nhỏ, chị P. đã đồng ý cho Lý Anh quan hệ. Tuy vậy, lúc này do hai con đang nằm ngủ trên giường nên Lý Anh yêu cầu chị P. nằm xuống đất để thực hiện hành vi đồi bại của mình.

Sau khi quan hệ lần đầu tiên với chị P., Lý Anh vẫn ôm chặt chị P. và kề dao vào cổ khiến chị khá mệt mỏi và đói. Lúc này, chị P. xin Lý Anh cho đi xuống bếp nấu mì tôm. Sau khi chị P. ăn xong, đối tượng lại tiếp tục quan hệ với chị P. một lần nữa rồi bỏ về nhà.

Ngay sau đó, chị P. đã gọi điện lên Công an huyện để trình báo sự việc và tố cáo hành vi hiếp dâm của Lý Anh. Ngày hôm sau, khi được mời lên trụ sở Công an huyện, Lý Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và viết bản cam kết sẽ giữ khoảng cách với chị P. và không trả thù chị P. Được biết, đối tượng Lý Anh vừa ra tù về tội trộm cắp tài sản và nghi bị nhiễm HIV.

Ngày 23/6, Công an huyện Tân Thạnh đã đưa chị P. đi giám định, đồng thời thu 2 con dao mà Lý Anh sử dụng để phục vụ điều tra. Công an huyện cũng đã cho chị P. sử dụng thuốc chống phơi nhiễm HIV để phòng bệnh.

Trong đơn tố cáo của mình, chị P. cho biết: "Tôi đọc báo, thấy có trường hợp nạn nhân chống cự nên bị giết chết. Khi Anh thực hiện hành vi, đứa con 3 tuổi của tôi sợ quá nên khóc rất nhiều, tôi sợ đối tượng manh động hại đến các con. Do đó, tôi buộc phải giữ an toàn tính mạng cho 2 con rồi mới trình báo công an. Tôi mong pháp luật trừng trị kẻ có tội và trả lại trong sạch cho tôi".

Hiện, sự việc đang được điều tra làm rõ.

