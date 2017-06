Trụ trì trộm chuông chùa lại bị bắt vì tàng trữ ma túy

Vừa bị cơ quan Công an điều tra Hải Dương làm rõ là người trộm chiếc chuông cổ tại ngôi chùa mình trụ trì, thì mới đây đối tượng Nguyễn Quốc Bằng lại tiếp tục bị công an Hưng Yên bắt quả tang vì tàng trữ ma túy.

Ngày 23-6, Công an huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên cho biết: đơn vị này vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quốc Bằng (45 tuổi, pháp hiệu Thích Thanh Thuần) về hành vi tàng trữ ma túy. Ông Bằng chính là vị sư trụ trì chùa Trại (thôn Tiên Động, xã Tiền Phong, huyện Thanh Miện), người vừa bị điều tra về tội bán chuông cổ 100 tuổi.

Vị sư vừa trộm chuông đã bị bắt vì tàng trữ ma túy

Cụ thể, ngày 22/6, tại khu vực xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Phù Cừ đã phát hiện và bắt quả tang trên người ông Bằng đang tàng trữ một túi nilon trắng khoảng 5g.

Khai nhận tại cơ quan Công an, đối tượng Bằng thừa nhận tang vật Công an thu giữ trên người mình là ma túy đá.

Được biết, hôm qua (23/6), Công an huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã có kết luận chính thức về sự biến mất của chiếc chuông hơn 100 tuổi tại chùa Trại do sư Bằng làm trụ trì, là do đối tượng vì túng thiếu nên đã bán chuông lấy tiền tiêu xài.

Khi cơ quan CSĐT, Công an huyện Thanh Miện đang củng cố hồ sơ, ông Bằng lại bị Công an huyện Phù Cừ bắt quả tang việc tàng trữ ma túy.

Thu Hằng