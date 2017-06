Chú chó chột mắt tự đi mua thức ăn mỗi ngày

Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tiến hành kiểm tra xe ô tô biển số 98C- 16064 và phát hiện hơn 220 kiện hàng nhập lậu.

Ngày 24/6, Công an quận Tân Bình, TPHCM vẫn đang phối hợp với Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng An ninh sân bay để truy tìm hành khách nước ngoài có dấu hiệu “cầm nhầm” túi đồ trị giá 100 triệu đồng của ca sĩ Uyên Linh tại sân bay này.