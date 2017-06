C.Ronaldo sẽ giúp Bồ Đào Nha vào bán kết Confederations Cup?

Chỉ cần giành chiến thắng trước New Zealand, Bồ Đào Nha sẽ chắc chắn giành quyền đi tiếp ở bảng A Confederations Cup 2017. Tất nhiên, C.Ronaldo chẳng muốn nghỉ ngơi trong trận chiến quyết định này.

* Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và New Zealand sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 24/6 tại SVĐ Krestovsky Stadium (Saint Petersburg).

Cú đánh đầu của C.Ronaldo vào lưới đội tuyển Nga ở lượt đấu thứ hai có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Với chiến thắng tối thiểu trước đội chủ nhà, giờ đây, Bồ Đào Nha đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành quyền lọt vào bán kết Confed Cup 2017.

C.Ronaldo được kỳ vọng sẽ rực sáng ở trận đấu với New Zealand

Trong khi hai đội Nga và Mexico phải tử chiến để giành vé đi tiếp thì Bồ Đào Nha chỉ cần hòa New Zealand là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tất nhiên, “Seleccao châu Âu” không muốn giành vé đi tiếp theo cách đó. Thay vào đó, đoàn quân của HLV Fernando Santos rất cần chiến thắng để cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Vì nhiệm vụ không quá khó khăn trước New Zealand, HLV Fernando Santos đang tính tới chuyện để C.Ronaldo nghỉ ngơi. Ông nói: “Bất cứ ai cũng muốn xem C.Ronaldo thi đấu, tôi cũng vậy. Nhưng tôi chưa khẳng định chắc chắn CR7 có đá chính hay không. Việc hồi phục thể lực trong vòng 72 giờ là điều không dễ dàng. Do đó, tôi muốn xoay vòng đội hình”.

Dù vậy, vấn đề ở chỗ, C.Ronaldo có chấp nhận ngồi yên trên băng ghế dự bị hay không. Thay vào đó, với khát khao cháy bỏng của mình, “siêu sao” người Bồ Đào Nha rất muốn ra sân ở trận đấu quyết định này.

Kỷ lục nối tiếp kỷ lục. C.Ronaldo đang thực sự tạo nên triều đại của riêng mình. Sau thành công với chức vô địch Champions League, La Liga, giờ đây, tiền đạo sinh năm 1985 rất muốn đăng quang ở Confed Cup để khiến năm 2017 trở nên hoàn hảo hơn.

New Zealand đã chắc chắn bị loại và không phải đối thủ xứng tầm của Bồ Đào Nha

Về thực lực, New Zealand chẳng có gì để so sánh với Bồ Đào Nha. Đội bóng của châu Đại Dương có lối chơi rất đơn giản. Hầu như bóng chỉ được treo bổng vào vòng cấm cho những cầu thủ to cao. Bồ Đào Nha đương nhiên không sợ lối chơi đó, khi Pepe, Bruno Alves đều là những người chơi đầu giỏi và không ngần ngại va chạm.

Thậm chí, trong bối cảnh New Zealand dồn toàn lực lên tấn công, họ rất dễ để lộ những tử huyệt cho Bồ Đào Nha khai thác. Nên nhớ, “Seleccao châu Âu” dưới thời Fernando Santos không quá mạnh trong khâu tấn công nhưng họ lại là bậc thày về phòng ngự phản công. Điều đó đã được chứng minh qua màn trình diễn của họ tại Euro 2016.

Cơ hội chiến thắng của Bồ Đào Nha trong trận đấu này khá cao. Thậm chí, họ có thể vùi dập New Zealand để giành ngôi đầu bảng A.

Đội hình dự kiến:

Bồ Đào Nha: Patricio –Semedo, Neto, Fonte, Eliseu – Andre Gomes, Danilo, Adrien Silva – Bernardo Silva, Andre Silva – C.Ronaldo

New Zealand: Marinovic –Doyle, Smith, Durante, Boxall, Colvey –Thomas, Tuiloma, Lewis –Wood, Rojas

H.Long