Miền Bắc chuyển mát vào đầu tuần tới

Từ đêm 25/5 miền Bắc có mưa giông, nhiệt độ sẽ giảm 2-3 độ C, chấm dứt nắng nóng kéo dài những ngày qua.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, hôm nay và ngày mai kiểu thời tiết oi bức vẫn duy trì ở miền Bắc, với mức 35-36 độ C. Từ đêm 25/6, khối không khí lạnh yếu sẽ tràn xuống Bắc Bộ, gây mưa to và giông cho các tỉnh vùng núi như Hà Giang, Lạng Sơn, Yên Bái, Lào Cai; sau đó lan rộng ra các khu vực khác.

Từ ngày 26/6, trời miền Bắc chuyển mát, nhiệt độ giảm 2-3 độ C, phổ biến 30-33 độ C.

Đầu tuần, nền nhiệt miền Bắc giảm 2-3 độ C. Ảnh minh hoạ: Ngọc Thành.

Trong khi đó, miền Trung bước sang ngày nắng nóng thứ 5 liên tiếp trên diện rộng từ Thanh Hoá đến Phú Yên, với mức nhiệt cao 36-38 độ C. Hình thái này còn kéo dài trong 2-3 ngày tới. Hôm qua, một số nơi có nhiệt độ trên 37 độ C như Con Cuông (Nghệ An), Tương Dương (Nghệ An), Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Trên biển, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam cường độ trung bình nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và giông mạnh .

Hà Trung