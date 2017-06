Tên lửa Falcon 9 lần thứ hai đáp thành công xuống tàu trên biển

Tên lửa tái sử dụng của SpaceX tiếp tục hạ cánh thành công xuống tàu không người lái trên Đại Tây Dương.

Tên lửa tái sử dụng SpaceX khởi hành ở bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Kennedy. Ảnh: SpaceX.

Tên lửa Falcon 9 do công ty SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk chế tạo khởi hành lúc 15h10 ngày 23/6 giờ địa phương tức 2h10 sáng nay (giờ Việt Nam) từ bệ phóng Pad 39A ở Trung tâm vũ trụ Kennedy tại Florida, mang theo vệ tinh BulgariaSat-1 vào quỹ đạo, theo RT.

Đây là chuyến bay thứ hai của tên lửa đẩy tái sử dụng Falcon 9. Sau khi cất cánh từ Trung tâm vũ trụ Kennedy, tầng một của tên lửa Falcon 9 tách khỏi tầng hai, kích hoạt động cơ hãm để hạ cánh xuống tàu không người lái Of Course I Still Love You của SpaceX trên Đại Tây Dương.

Đây được coi là giai đoạn thử thách nhất của Falcon 9, nhưng tên lửa đã đáp thành công xuống tàu không người lái trên biển, dù hơi chệch tâm mục tiêu một chút.

Tên lửa Falcon 9 đáp xuống bệ phóng trên biển. Ảnh: SpaceX.

"Tầng đầu tiên của Falcon 9 đáp xuống tàu Of Course I Still Love You, đánh dấu lần phóng và tiếp đất thành công thứ hai của tên lửa đẩy. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi có một tên lửa đẩy từng đáp xuống tàu không người lái ở cả bờ đông và bờ tây nước Mỹ", người phát ngôn SpaceX cho biết.

Sau khi tên lửa đáp xuống tàu, Musk cho biết Falcon 9 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ dù bị quá nhiệt đôi chút. "Tên lửa hơi quá nhiệt và đáp mạnh xuống boong tàu (sử dụng gần như toàn bộ hệ thống giảm chấn khẩn cấp), nhưng ngoại trừ điều đó, tình trạng tên lửa vẫn tốt", Musk nói.

Tên lửa đẩy Falcon trong một thử nghiệm phóng và tiếp đất. Video: YouTube.

Công ty SpaceX cũng lên kế hoạch sử dụng tên lửa Falcon 9 phóng vệ tinh Iridium từ căn cứ không quân Vandenberg ở California vào hôm 25/6.

Hai buổi phóng này sẽ đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu phóng tên lửa thường xuyên hơn của SpaceX, với lần phóng tên lửa Falcon 9 thứ 8 và thứ 9 sẽ diễn ra trước cuối năm.

Phương Hoa