TPHCM: Sinh viên tình nguyện tặng "que kem may mắn" cho sĩ tử

Các bạn tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tại điểm trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM) đã thức đêm để làm món quà handmade chúc các sĩ tử thi tốt. Món quà nhỏ làm từ que kem khiến cho nhiều sĩ tử thích thú.

Những que kem mang ý nghĩa động viên, may mắn được các TNV dành tặng sĩ tử

Không chỉ giúp đỡ các thí sinh và phụ huynh về giao thông, nước uống, cơm miễn phí, mà các sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn (Quận 3, TP.HCM) còn tự tay làm đồ handmade tặng thí sinh để động viên tinh thần cho các em.

Đội trưởng đội Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Lê Quý Đôn (Quận 3, TP.HCM) chia sẻ: "Vì một bạn sinh viên tình nguyện trong đội biết làm đồ handmade nên chúng em muốn cùng nhau làm tặng các thí sinh để các em bớt căng thẳng khi bước vào phòng thi, đồng thời đồ vật này có thể giữ làm kỉ niệm, khi các em đỗ đại học sẽ muốn cống hiến sức trẻ của mình cho xã hội”.

Theo đó, một bạn tình nguyện viên đã hướng dẫn cả đội làm “que Tiếp sức mùa thi”. 32 sinh viên tình nguyện đã tập trung làm trong vòng 3 ngày và làm ra được 570 que Tiếp sức mùa thi.

Lời chúc trên que kem là do cả 32 sinh viên tình nguyện cùng nắn nót gửi lời chúc đến thí sinh bằng tình cảm chân thành nhất và gửi gắm cả sự may mắn trong từng nét chữ. Những lời chúc vui nhộn thường là: Điểm phải to, khó khăn để tớ lo; Bình tĩnh – tự tin – chiến thắng, Nhất định thi đỗ nhé,…

Các thí sinh đều rất bất ngờ, ngạc nhiên với món quà tinh thần ý nghĩa này. Nhiều bạn trẻ còn chụp hình lưu niệm ghi dấu khoảnh khắc này. Mỗi nụ cười trên môi sau khi nhận món quà của tình nguyện viên lại khiến cho mùa thi giảm bớt rất nhiều áp lực và mối lo toan.

Chương trình Tiếp sức mùa thi do Bộ GD&ĐT phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức đã 16 năm. Năm 2017, chương trình hướng đến đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn để sự tiếp sức được tập trung hơn. Bằng nhiều hình thức khác nhau, các thí sinh đón nhận được tình cảm mà các tình nguyện viên hỗ trợ đều rất cảm động và lấy đó làm nghị lực và tinh thần để vươn lên trong cuộc sống.

Mai Châm