Thời điểm nào tính trọng lượng cơ thể chuẩn nhất?

Giảm cân thành công là một chuyện còn duy trì được kết quả đó hay không không lại là chuyện khác. Một nghiên cứu đã chỉ ra nếu thường xuyên biết trọng lượng cơ thể, bạn sẽ nhận được những phần thưởng đáng tự hào.

Trước tiên, các bác sĩ khuyên nên lên kế hoạch kiểm tra trọng lượng cơ thể mỗi ngày vào 1 thời điểm không chịu sự tác động khách quan nào.

Bởi trọng lượng cơ thể dao động mỗi ngày nên thật khó để biết chính xác cân nặng của bạn thực sự là bao nhiêu.

“Bạn cần biết chỉ số cân nặng cơ thể để giúp quản lý cân nặng thông qua các quyết định phù hợp”, Holly Wyatt, chuyên gia y tế Wellness Clinic, TT Sức khỏe và Y tế của ĐH Colorado Anschutz cho biết trên Consumer Reports.

Nhưng bạn sẽ phải đối mặt với 1 lựa chọn: Thời điểm nào là tốt nhất để bước lên cân?

Theo các chuyên gia, bạn nên đứng lên cân vào buổi sang, sau khi bàng quang đã trống và trước khi bạn ăn sang hay tập thể dục.

Không chỉ cân nặng lúc đó giảm chút ít mà quan trọng hơn là chỉ số này phản ánh chính xác cân nặng thực sự của cơ thể.

Thêm vào đó, cần đặt cân trên bề mặt cứng và phẳng. Bạn cần đứng sao cho 2 chân cân đối với trọng tâm của cân để trọng lượng cơ thể được phân bố đều trên cả 2 chân.

Để chính xác hơn nữa, cần đảm bảo tâm trí được nghỉ ngơi khi bước lên cân.

Nhân Hà