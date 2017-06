Ả-rập Xê-út phá âm mưu đánh bom liều chết ở thánh địa Mecca

Một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt bom làm nổ tung thân mình khi lực lượng an ninh bao vây xung quanh nhà hắn nhằm điều tra âm mưu tấn công nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Mecca, Ả-rập Xê-út.

Đại thánh đường ở thành phố Mecca, Ả-rập Xê-út. (Ảnh: Reuters)

Trong thông cáo trên truyền hình ngày 23/6, Bộ Nội vụ Ả-rập Xê-út cho biết có 3 nhóm khủng bố đã lên kế hoạch tấn công các tín đồ và lực lượng an ninh tại nhà thờ Hồi giáo, trong đó có một kẻ đánh bom liều chết đã chuẩn bị cho kế hoạch đánh bom Đại thánh đường ở thành phố Mecca.

Kế hoạch tấn công được cho là nhằm vào những tín đồ Hồi giáo tụ tập trong đại thánh đường ở gần đó. Vào 10 ngày cuối cùng của tháng Ramadan, các tín đồ thường tập trung ở thành phố Mecca.

Khi cảnh sát Ả-rập Xê-út vây quanh tòa nhà của kẻ tình nghi đang trú ẩn ở trung tâm thành phố Mecca, hắn đã chống trả ác liệt trước khi cho nổ tung căn nhà. Tòa nhà bị sập xuống gây thương vong cho 6 người nước ngoài và 5 người thuộc lực lượng an ninh.

Hiện chưa kẻ nào đứng sau cầm đầu kế hoạch khủng bố này, tuy nhiên phiến quân Tổ chức nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS) đã từng thực hiện những vụ tấn công tương tự trong lãnh thổ Ả-rập.

Trước đó vào ngày 23/6, lực lượng an ninh cũng đã bắn chết một kẻ tình nghi là phiến quân Hồi giáo đang lẩn trốn trong thành phố. Bộ Nội vụ cho biết nhóm khủng bố thứ 3 ở Jeddah cũng đã bị dẹp bỏ, nhưng chưa có thông tin gì thêm. Tổng cộng có 5 kẻ tình nghi bị bắt, trong đó có một phụ nữ.

Tháng 5/2016, lực lượng an ninh Ả-rập Xê-út bắn chết 2 phiến quân IS ở ngoài thành phố Mecca và 2 tên khác cũng tự kích hoạt bom làm nổ tung thân mình. Từ năm 2014 trở lại đây, IS đã nhiều lần thực hiện các âm mưu đánh bom và tấn công Ả-rập Xê-út.

Đức Hoàng