Môn Lịch sử: Mang điện thoại vào phòng, 1 thí sinh bị đình chỉ thi

Trong thời gian thi môn Lịch sử thuộc tổ hợp môn KHXH, phát hiện thí sinh mang điện thoại vào phòng, giám thị tại Nghệ An đã lập biên bản và đình chỉ thi đối với thí sinh này.

Giám thị kiểm tra thẻ dự thi của thí sinh trước khi vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật (Nghệ An) sáng nay.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GĐ&ĐT Nghệ An xác nhận, tại buổi thi tổ hợp môn KHXH sáng nay, một thí sinh tại cụm thi số 28 bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi. Thí sinh này dự thi tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật (Nghệ An). Vào gần cuối thời gian làm bài môn Lịch sử, giám thị phát hiện thí sinh này mang điện thoại vào phòng nên đã lập biên bản đình chỉ thi.

Trước đó, vào cuối buổi thi môn Ngoại ngữ vào chiều ngày 23/6, 1 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phạm Hồng Thái (Hưng Nguyên) cũng bị đình chỉ thi với lí do tương tự.

Sáng ngày 23/6, tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Tp Vinh) cũng có 1 thí sinh đưa điện thoại vào phòng thi và bị đình chỉ thi trong thời gian thi tổ hợp môn KHTN.

Như vậy, tính đến thời điểm này, tại Nghệ An có 3 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi (mang điện thoại vào phòng thi).

Hoàng Lam