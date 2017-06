Spieth giữ vị trí dẫn đầu tại Travelers Championship

Golfer người Mỹ hướng đến danh hiệu thứ hai trong năm khi đạt thành tích -8 sau hai ngày ở giải đấu tại sân TPC River Highlands.

Jordan Spieth đánh 69 gậy (so với par 70) ở vòng hai diễn ra sáng 23/6 (theo giờ địa phương). Vào buổi chiều, trời nổi gió to khiến các đối thủ cạnh tranh phía sau không thể bắt kịp anh. Spieth đang dẫn hai người đứng sau là Troy Merritt và Patrick Reed một gậy, trước khi bước vào hai vòng cuối.

Spieth duy trì lợi thế trước hai vòng cuối. Ảnh: PGA Tour.

Spieth khởi đầu bằng birdie ở hố 12 nhưng sau đó đánh vượt chuẩn hai gậy ở hố 13. Anh gỡ gạc bằng ba birdie ở các hố 15, 1 và 2 trước khi bogey ở hố 5. Những cú đánh tiếp cận của nhà vô địch Masters 2015 không tốt như ở vòng đầu. Anh phải thực hiện nhiều cú gạt ở cự ly gần để cứu par. Lần đầu tham dự Travelers Championship nhưng Spieth tỏ ra hài lòng với thiết kế của sân và tự tin sẽ giữ vị trí dẫn đầu cho đến hết giải.

Gây thất vọng nhất sau hai ngày là số bốn thế giới Jason Day khi bị cắt loại ở giải thứ hai liên tiếp sau US Open. Golfer người Australia được điểm even ở ngày thứ hai nhưng việc chỉ đạt kết quả +2 ở vòng một khiến anh không đủ điểm để vượt qua nhát cắt (điểm even). Day khởi đầu vòng hai với việc birdie ở hai hố đầu. Anh có thêm hai birdie nữa ở hố 6 và 12 nhưng có bốn bogey ở các hố 5, 8, 11 và 18.

Rory McIlroy cũng khép lại vòng hai với bogey ở hố cuối như Jason Day. Golfer Bắc Ireland có hai birdie nhưng có đến năm bogey và kết thúc ngày thứ hai với điểm +3. Tuy nhiên, vì được -3 ở vòng đầu, McIlroy vẫn đủ điểm để vượt nhát cắt.

Bubba Watson tiếp tục bị cắt loại ở giải đấu mà anh từng hai lần đăng quang. Ghi điểm -3 ở vòng một nhưng cựu vô địch Masters đánh vượt chuẩn năm gậy ở vòng hai và phải dừng cuộc chơi. Cũng như Day, đây là tuần thứ hai liên tiếp sau US Open, Watson phải rời giải sớm.

Kết quả của một số golfer được chú ý khác: -6 Wesley Bryan, Daniel Summerhays, Chase Seiffert, Boo Weekley; -5 Smylie Kaufman, Jim Furyk; -4 Paul Casey, Marc Leishman, Kevin Na.-1 Russell Knox.

Vĩnh San