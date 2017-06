Một xưởng sang chiết gas lậu nằm trong khu dân vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương triệt phá. Hàng trăm bình gas lớn nhỏ, dụng cụ phục vụ quá trình sang chiết trái phép bị thu giữ.

Đột kích xưởng sang chiết gas lậu trong khu dân cư

Sáng 24/6, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5, thuộc Chi cục QLTT tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an phường Dĩ An (thị xã Dĩ An) đột kích vào cơ sở sáng chiết gas trái phép "ẩn mình" trong căn nhà ở khu phố Đông Tân (phường Dĩ An), bắt quả hang hàng trăm bình gas lớn nhỏ và nhiều dụng cụ phục vụ việc sang chiết ga.

Đây là điểm sang chiết gas nằm trong khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh.

Trước đó, ngày 22/6, theo trình báo của người dân, Công an phường Dĩ An đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở tại địa chỉ trên thì phát hiện một nhân viên đang sang chiết gas mà không tuân thủ theo quy định. Qua làm việc, các nhân viên khai nhận, họ là những người làm thuê cho cơ sở trên được vài ngày.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ 12 bình gas 12kg, 198 bình đã có gas, 380 vỏ không, 2 bộ sang chiết loại 6 bình và cân đồng hồ để kiểm tra trọng lượng gas sang chiết. Toàn bộ số tang vật thu giữ trên, được đưa về đội QLTT số 5 để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hàng trăm bình gas sang chiết trái phép bị lực lượng chức năng thu giữ.

Việc các điểm sang chiết gas trái phép gây cháy nổ đã từng xảy ra tại Bình Dương. Trong đó nổi lên là sự cố xảy ra vào tháng 4/2012 tại khu nhà trọ thuộc khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) khiến 1 người chết, 16 người khác bị bỏng phải nhập viện cấp cứu.

Sự việc bắt đầu xảy ra tại căn phòng trọ số 16 của dãy nhà trọ, khi anh Lê Minh Việt (31 tuổi) cùng vợ là chị Nguyễn Thị Hậu (29 tuổi, cùng quê Đồng Tháp, cả hai vợ chồng hành nghề bán cá viên chiên) tiến hành sang chiết gas từ bình loại 12kg sang các bình gas mini để mang đi bán hàng.

Hiện trường vụ cháy nổ do sáng chiết gas trái phép tại Thuận An, Bình Dương khiến 1 người chết, 16 người bị thương vào tháng 4/2012.

Quá trình sang chiết thô sơ đã khiến một lượng khí gas bị rò rỉ bao phủ căn phòng và luồn qua các khe hở trên mái tôn và hành lang giữa, tràn qua các căn phòng trọ lân cận. Thời điểm nhiều người phát hiện mùi khí gas nồng nặc cũng là lúc một tiếng nổ kinh hoàng vang lên kèm theo lửa bùng cuồn cuộn. Hai vợ chồng anh Việt bị sức ép của vụ nổ hất văng ra khỏi phòng trọ, nhiều người ở 7 phòng trọ khác cũng bị lửa cuồn cuộn ập đến làm cháy rụi đồ đạc gây bỏng nặng.

Vào cuộc điều tra, Sở CS PCCC cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương xác định vụ nổ trên là xuất phát từ việc sang chiết khí gas trái phép của Lê Minh Việt tại phòng trọ.

Trung Kiên